Трамп допустил захват иранского острова Харк

Фото: Reuters/Planet Labs PBC

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Он также приказал наносить удары по всем целям на этом стратегическом объекте.

Президент США Дональд Трамп допустил, что американские силы могут взять под контроль иранский остров Харк. Об этом он заявил на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Я сказал: „Не трогайте нефть“, потому что, возможно, мы возьмем под контроль остров Харк. Мы можем взять Харк. Они ничего не смогут с этим сделать», — заявил американский лидер.

По его словам, в данный момент операция и так оказывает огромное влияние на Иран. Трамп отметил, что за минувшую ночь Штаты вывели из строя остров Тунб и уничтожили дополнительные объекты.

При этом президент США подчеркнул, что удары по самому важному пока не наносились. Под этим он подразумевает мосты, электростанции и опреснительные установки.

«Я не хочу этого делать, но если придется — мы это сделаем», — пригрозил Трамп.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном и назвал переговоры с Тегераном бессмысленными.

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