Новый виток эскалации: США нанесли очередные удары по Ирану на фоне прощания с Али Хаменеи

США нанесли новые удары по Ирану на фоне прощания с Али Хаменеи

Фото, видео: Reuters/Raghed Waked; 5-tv.ru

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Горят военные базы и нефтяные резервуары.

Накануне США провели масштабную атаку по военной инфраструктуре Ирана. Среди мишеней оказались порты, ракетные базы и объекты КСИР. Хрупкое перемирие не продержалось и пары недель. Теперь Тегеран грозит мощным ответом.

Новый виток конфликта совпал с церемонией прощания с верховным лидером Али Хаменеи. Во что может перерасти это противостояние — разбирался корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, он передает из Ирана.

Город Бушер на юго-западе Ирана. Столб дыма поднимается над военными базами, которые атаковали США. Утром они ударили по южному порту Бендер-Аббас — горящие нефтяные резервуары было видно за десятки километров.

Это самая мощная атака США после подписания меморандума между сторонами — в конце июня США уже предпринимали попытки нанести удары, но нынешняя волна намного масштабнее.

Ответные удары пошли сразу. Ракетная атака началась по 85 военным объектам США: в Бахрейне — порт Халифа бин Сальман и пятая военно-морская база, авиабаза Али аль-Салем в Кувейте. Был также сбит беспилотник MQ-9.

Новая эскалация конфликта началась, когда стороны достигли три недели назад шестидесятидневного перемирия. Соблюдать режим огня потребовали власти исламской республики. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, один из основных переговорщиков от Ирана, обвинил США в нарушении всех соглашений.

Новые удары осудили и в местном МИД:

«Повторение незаконных нападений на Иран, а также принятое прошлой ночью Министерством финансов США решение об отмене разрешения на продажу иранской нефти, наряду с нарушением договоренностей Ирана в Ормузском проливе и террористическими действиями режима против Ливана сделали недействительными положения соглашения о прекращении войны».

Новые удары наносятся на фоне масштабных похорон верховного лидера Али Хаменеи. Церемония сегодня — в Ираке. Проститься с аятоллой приехал его старший сын Мостафа, а также тысячи иракцев и гостей, для которых проводить в последний путь Али Хаменеи — большая честь. Он был одним из духовных наставников в исламском мире.

«Этот великий, пречистый, непорочный и искренний сайид защищал ислам и сражался с неверием и тиранией от имени всего мира», — говорит Абдул Реда Фейсал, житель Ирака.

Скорбят в Ираке и по годовалой внучке Хаменеи Захре, которая погибла на руках своего деда. Маленький гроб привезли в иракский мавзолей Имама Али и вознесли там молитвы.

Похороны Хаменеи не раз переносили во время первой эскалации и провели спустя четыре месяца. Люди надеются, что новый виток не сорвет завтрашний день — тело Хаменеи и его родственников захоронят на его родине — в Мешхеде.

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