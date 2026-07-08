Развод не стал концом: как Владимир Селиванов наладил отношения с бывшей женой ради дочери

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Нынешняя супруга актера поддерживает контакт с матерью Евы ради спокойной атмосферы в семье.

Актер и музыкант Владимир Селиванов, известный под сценическим именем VAVAN, рассказал, как после расставания с бывшей супругой Викторией Маркиной ему удалось сохранить конструктивное общение ради дочери Евы. Подробностями семейных отношений артист и его нынешняя супруга Александра поделились в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

По словам Владимира Селиванова, после развода одной из главных задач стало сохранение нормального диалога с матерью дочери. Артист отметил, что выстроить спокойное взаимодействие помог брачный договор.

«Когда родители не живут вместе, самое сложное — не потерять контакт друг с другом ради ребенка. Для нас с бывшей супругой таким „мостиком“ стал брачный договор: он помог перевести эмоции в понятные правила и выстроить спокойное общение», — рассказал Селиванов.

Он отметил, что прийти к взаимопониманию удалось не сразу, однако со временем сторонам удалось найти компромисс. По словам артиста, сейчас ему удается поддерживать тесную связь с Евой, а в ближайшее время они планируют совместный отпуск.

«Скорее всего, улетим вновь в теплую страну, чтобы погреться на солнышке и отдохнуть от безумного ритма города», — сообщил Селиванов.

Артист добавил, что совместные поездки и время, проведенное с ребенком, помогают сохранять доверительные отношения независимо от возраста детей.

Нынешняя супруга Владимира Селиванова Александра, в свою очередь, рассказала, что поддерживает доброжелательные отношения с матерью Евы. По ее словам, для нее важно, чтобы девочка росла в спокойной атмосфере и не становилась участницей конфликтов между взрослыми.

«Ей важно видеть, что родители спокойно общаются, а вокруг — доброжелательная атмосфера. Поэтому я поддерживаю контакт с мамой Евы: это помогает сохранять баланс. Коммуникация у нас сейчас позитивная — не идеальная, но становится лучше с каждым днем. Мы с Вовой сразу решили, что детей ни в коем случае нельзя втягивать в любые сложные моменты, и стараемся строго этого придерживаться», — отметила Александра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая жена бизнесмена Романа Товстика Елена Товстик спустя год после развода продолжает добиваться права жить вместе со всеми шестью детьми. Этот вопрос остается для многодетной матери главным.

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