В Москве женщина родила 16-го ребенка в семье

Фото: Max/Московская медицина/Moscow_medicine

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Новорожденный появился крепким и здоровым: его вес составил 4200 граммов, а рост — 56 сантиметров.

В одном из московских родильных домов на свет появился 16-й ребенок в большой семье. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения в канале в мессенджере МАКС.

Женщина в очередной раз обратилась за помощью к специалистам роддома ГКБ № 29, где ей оказали необходимую медицинскую поддержку. Новым членом семьи стал мальчик — девятый сын. Вместе с ним родители воспитывают еще семь дочерей.

Роды прошли без осложнений, врачи внимательно следили за состоянием мамы и малыша. Новорожденный появился крепким и здоровым: его вес составил 4200 граммов, а рост — 56 сантиметров.

В настоящее время женщина и ребенок чувствуют себя хорошо и уже получают поздравления от близких и медицинской команды. Сотрудники роддома пожелали семье здоровья, счастья и поблагодарили родителей за оказанное доверие на протяжении многих лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московских поликлиниках продолжат развивать систему умного приема. Новая модель организации амбулаторной помощи направлена на повышение эффективности приема для пациентов и медицинских работников. Ежедневно московские поликлиники посещают около 250 тысяч человек, при этом почти треть обращений связана с получением справок, рецептов и больничных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.