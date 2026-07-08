Госдума приняла закон о введении стажировки для выпускников колледжей и вузов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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У молодых людей появится возможность начать карьеру с наставником и без риска остаться без трудовых гарантий.

Государственная дума окончательно одобрила закон, который вводит в Трудовой кодекс новую форму занятости — стажировку в сфере труда. Она позволит выпускникам колледжей и вузов официально получать первый профессиональный опыт, заключая срочный трудовой договор с работодателем. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Воспользоваться новым механизмом смогут граждане, которые получают или уже получили среднее профессиональное, высшее либо дополнительное профессиональное образование по программам переподготовки, а также проходят профессиональное обучение. Заключить договор необходимо не позднее чем через год после окончания обучения.

При этом течение этого срока будет приостанавливаться на время службы в армии, включая мобилизацию, отпуска по беременности и родам, временной нетрудоспособности и в других предусмотренных законом случаях.

Продолжительность стажировки ограничена шестью месяцами. Работодатель будет обязан закрепить за стажером наставника, а правила прохождения стажировки, объем самостоятельной работы и порядок оценки результатов определить внутренними документами организации. В названии должности обязательно должно быть указано, что сотрудник является стажером.

Еще одной важной гарантией станет отсутствие испытательного срока, если после завершения стажировки работодатель примет сотрудника в штат по постоянному трудовому договору.

При этом новые нормы не распространяются на государственных и муниципальных служащих, а также на стажировки, связанные с требованиями охраны труда и допуском к профессиональной деятельности. Для этих случаев продолжат действовать существующие правила. Закон начнет действовать с 1 марта 2027 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на портале Госуслуг начался прием заявлений от абитуриентов в российские вузы через сервис «Поступление в вуз онлайн». С помощью платформы поступающие могут выбрать учебное заведение и программу, отправить заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и подтвердить согласие на зачисление. Кроме того, сервис позволяет подобрать работодателя и оформить заявку на целевое обучение.

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