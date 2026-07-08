Каталог потенциальных угроз: какие вирусы могут спровоцировать новые пандемии

Daily Mail: названы вирусы, которые могут спровоцировать новые пандемии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Исследователям известно о 239 видах патогенов, способных заражать человека.

Исследователи определили список наиболее опасных патогенов, способных вызвать будущую глобальную катастрофу. Об этом сообщило Daily Mail.

Специалисты Эдинбургского университета опубликовали каталоге наиболее рискованных РНК-вирусов, способных передаваться людям. Они отметили, что ключевую угрозу представляют такие заболевания, как птичий грипп и коронавирусы, схожие с SARS — тяжелым острым респираторным синдром.

Особенную тревогу вызывают новые штаммы, родственные кори. Если подобный вирус научится легко распространяться между людьми, последствия могут оказаться тяжелее, чем при пандемии COVID-19.

В перечень наиболее опасных патогенов также включены вирусы Эбола, Марбург и Нипах, которые характеризуются крайне высокой летальностью.

Как пояснил профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний Марк Вулхаус, пандемии чаще всего провоцируются именно РНК-вирусами. Сейчас ученым известно о 239 видах таких патогенов, способных заражать человека. Хотя в природе их могут существовать миллионы.

Основная проблема заключается не в самом факте заражения от животного, а в способности вируса преодолевать биологические барьеры для стабильной передачи от человека к человеку.

Птичий грипп считается критической угрозой из-за его постоянной мутации в дикой природе и регулярных случаев заражения млекопитающих.

Кроме того, эксперты обращают внимание на высокую контагиозность кори, которая может стать базой для появления «Болезни X». Если новый вирус унаследует ее способность заражать до 90% непривитых контактов, мир столкнется с беспрецедентным вызовом.

Вирусы Эбола и Марбург хоть и убивают до 90% зараженных, считаются менее склонными к созданию пандемии из-за того, что симптомы проявляются слишком быстро, позволяя оперативно изолировать очаг.

В то же время патогены, способные распространяться до появления серьезных признаков болезни, представляют собой скрытую и максимально серьезную опасность для человечества.

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