Гол как сокол: Кашпировский отдал молодой жене квартиру и миллионы доходов

Фото: www.globallookpress.com/Zamir Usmanov

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С нынешней супругой экстрасенс познакомился еще в 2014 году.

Раньше он собирал у экранов миллионы людей, обещал помочь силой слова. Теперь же внимание к Анатолию Кашпировскому приковано из-за судьбы личного имущества. Как стало известно, психотерапевт передал московскую квартиру и контроль над доходами своей третьей супруге Гулизар Чалбашовой, которая младше него на 33 года.

Подробнее об этой истории читайте в новом материале 5-tv.ru.

Свободная воля

Психотерапевт и гипнотизер Анатолий Кашпировский передал московскую квартиру и средства, заработанные на своих сеансах, нынешней супруге. Ситуацию в беседе с 5-tv.ru прокомментировал адвокат Сергей Жорин, который заявил, что не видит оснований считать произошедшее результатом давления или обмана.

Он отметил, что знаком с Кашпировским более двух десятилетий и неоднократно представлял его интересы в судах. По словам юриста, история, которую обсуждают в публичном пространстве, во многом подается в искаженном виде.

Жорин рассказал, что познакомился с Анатолием Михайловичем, когда тот попросил его помочь своему другу, ныне покойному актеру Александру Пороховщикову, в споре, связанном с попытками незаконно завладеть недвижимостью. Позже адвокат представлял интересы самого Кашпировского в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также сопровождал его бракоразводный процесс с предыдущей супругой. Благодаря многолетнему общению, отметил юрист, он хорошо знает не только самого Кашпировского, но и его нынешнюю жену.

По словам адвоката, утверждения о том, что супруга якобы завладела имуществом мужа против его воли, не соответствуют действительности. Он охарактеризовал женщину как порядочного и заботливого человека, подчеркнув, что между супругами сложились нормальные теплые отношения. Именно поэтому, считает Жорин, говорить о том, что кто-то у кого-то что-то «отжал», как минимум некорректно.

Юрист также обратил внимание, что вопросы распределения имущества внутри семьи относятся к личной сфере супругов. При этом он подчеркнул, что не изучал документы и не может подтвердить, на кого именно зарегистрирована конкретная квартира. Однако, по его словам, есть обстоятельство, в котором он абсолютно уверен.

«Представить, что Анатолия Михайловича можно заставить что-то сделать против его воли, ввести его в заблуждение или обмануть, крайне сложно. Это человек с ясным умом, огромным жизненным опытом, сильным характером и прекрасным пониманием того, какие решения он принимает», — заявил Жорин.

Адвокат также объяснил, как подобные ситуации оцениваются с точки зрения закона. Он отметил, что ни возраст человека, ни разница в возрасте между супругами, ни сам факт передачи имущества близкому родственнику не могут автоматически стать поводом для признания сделки недействительной.

По словам Жорина, договор дарения может быть оспорен лишь при наличии серьезной доказательной базы. В частности, необходимо подтвердить, что человек в момент подписания документов не понимал значения своих действий либо действовал под влиянием обмана, угроз, насилия или существенного заблуждения. Кроме того, законодательство предусматривает специальные основания для отмены дарения, однако такие случаи считаются исключительными и требуют убедительных доказательств.

Если подобных обстоятельств нет, перспективы оспаривания сделки, как правило, остаются невысокими.

Квартирный вопрос

Молодая супруга Кашпировского Гулизар Чалбашова прокомментировала сообщения СМИ о том, что известный психотерапевт якобы «остался ни с чем» после передачи ей имущества. В беседе с «Комсомольской правдой» она назвала подобные публикации недостоверными и заявила, что никто не лишал Кашпировского квартиры.

История отношений Анатолия Кашпировского и Гулизар Чалбашовой началась в 2014 году. Тогда уроженка Узбекистана устроилась к известному психотерапевту помощницей. В тот период Кашпировский состоял в браке с Ириной, с которой прожил около 22 лет. Позже он завершил прежние отношения и связал жизнь с новой избранницей.

Разница в возрасте между супругами составляет 33 года. Однако, судя по известным обстоятельствам, это не помешало развитию их отношений. Уже спустя два года после знакомства Кашпировский оформил на Чалбашову двухкомнатную квартиру в столичном районе Митино. Площадь жилья составляет 56 квадратных метров, а его рыночную стоимость СМИ оценивают примерно в 20 миллионов рублей.

Недвижимость перешла к Чалбашовой еще в 2016 году за несколько лет до официальной регистрации брака. Свадьбу пара сыграла лишь в 2023 году. Именно поэтому квартира с юридической точки зрения не относится к совместно нажитому имуществу. Если супруги когда-либо примут решение о разводе, это жилье не будет подлежать разделу и останется в собственности нынешней владелицы.

Ранее также сообщалось, что через индивидуального предпринимателя Гулизар Чалбашову проходят денежные поступления от выступлений Кашпировского и проведения так называемых лечебных сеансов. Согласно открытым данным, за последние три года на счетах ИП накопилось более семи миллионов рублей.

Сама Чалбашова эти выводы фактически опровергать не стала, однако категорически отвергла утверждения о том, что Кашпировского якобы лишили квартиры или имущества против его воли.

«Нет, это все вранье. Как и то, что у него отняли квартиру. <…> Никто ни у кого квартиры не отнимал», — заявила она.

На уточняющий вопрос журналиста «Комсомольской правды», оформлена ли квартира на самого Кашпировского, супруга ответила уклончиво.

«Нет, квартира может на ком угодно быть. У него есть семья, сын есть, дочка есть. Человек кому хочет, тому и дарит свое имущество, правильно?» — высказалась Чалбашова.

Когда журналист напомнил, что ранее сообщалось о переоформлении квартиры именно на нее, собеседница вновь не дала прямого подтверждения или опровержения. Вместо этого она выразила недоумение повышенным вниманием к теме недвижимости.

«Он, ну, переписал, не переписал. Вот зачем это? В нашей стране нечего обсуждать, кроме квартиры Анатолия Михайловича? Ну, слушайте, это вообще, знаете, чушь пишут всякую, что отобрала, что выгоняют его, остался без всего, не остался. У него есть семья, есть сын, есть дочка», — подчеркнула она.

Тайны Кашпировского

Первый брак психотерапевта был заключен еще в молодости. Его супругой стала Валентина, которая родила ему двоих детей — сына Сергея и дочь Елену. Дочь позже переехала за границу: сначала в Канаду, затем в США. Там у нее появились дети — внуки Кашпировского Шон и Инга. Последняя стала известна благодаря спортивным достижениям и получила титул чемпионки США по карате.

В 2018 году семья столкнулась с трагедией. Стало известно о смерти Елены. О случившемся публично сообщили только спустя год.

После смерти дочери Кашпировский рассказывал, что переживал утрату через собственные представления о связи человека с космосом. Он говорил о так называемой «привязке на Луну» и утверждал, что в определенные дни человек может смотреть на Луну и таким образом воздействовать на свое состояние.

Значительную часть жизни Кашпировский провел за пределами России. В разные годы он жил в США, в том числе в районе Брайтон-Бич в Нью-Йорке. При этом сам психотерапевт подчеркивал, что не собирался полностью эмигрировать и находился там из-за обстоятельств. По словам его помощников, у него был американский паспорт, однако он периодически приезжал в Москву.

Второй брак Кашпировского оказался не менее обсуждаемым. В 1992 году он женился на Ирине из Чехии, которая сначала была его поклонницей, а затем стала личным помощником. Отношения супругов долгое время проходили на расстоянии: Кашпировский жил в США, а Ирина оставалась в Чехии.

Позже сам психотерапевт признавался, что этот союз считает ошибкой. По его словам, после свадьбы стало понятно, что у супругов практически нет общих интересов. Ирина не разделяла его взгляды, и это постепенно привело к охлаждению отношений.

В начале 2000-х годов Кашпировский решил завершить этот брак, однако официальный развод состоялся значительно позже. Некоторое время супруги формально оставались мужем и женой, хотя практически не жили вместе. Развод оформили в 2014 году.

Позднее о новой молодой супруге сам психотерапевт рассказывал в интервью «Комсомольской правде». Он отмечал, что Чалбашова исповедует ислам, знает несколько языков и стала для него важным человеком. По словам Кашпировского, отношения с ней сыграли значительную роль в его жизни — он стал для нее первым мужчиной.

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