Лантратова: международные организации признают преступления Киева

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Сведения о каждом подобном случае направляются в ООН и ОБСЕ.

Международные правозащитные организации впервые за продолжительное время начали реагировать на обращения российской стороны, касающиеся преступлений Киева против мирного населения. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, сведения о каждом подобном случае направляются Верховному комиссару ООН по правам человека, в Совет ООН по правам человека и ОБСЕ. Омбудсмен отметила, что в последнее время от этих организаций стали поступать ответы, в которых признается наличие самих фактов преступлений. Лантратова подчеркнула, что такой отклик со стороны международных структур стал первым за долгое время.

«Надо отметить, что впервые за долгое время, действительно, сейчас стали поступать ответы, где все-таки признают, что факты есть», — сказала Лантратова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгородской области ВСУ атаковали пассажирский автобус на участке автодороги Никольское — Таврово. В результате удара пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. После случившегося уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила обращение в ООН. Она также сообщила, что поддерживает связь с уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой.

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