Секреты брака и рождение детей: как звезды отметили День семьи, любви и верности

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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На душе становится тепло от того, как российские знаменитости ценят своих близких.

Российские знаменитости поздравляют поклонников с Днем семьи, любви и верности, который традиционно празднуется 8 июля. Одни делятся семейными снимками, другие принимают поздравления с пополнением, а кто-то впервые встречает праздник уже в статусе мужа и жены. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Лерчек благодарит за молитвы

Возлюбленный блогера Лерчек (настоящее имя. — Валерия Чекалина) — Луис Сквиччиарини — опубликовал фото их большой семьи и обратился к подписчикам.

«От нашей семьи поздравляем ваши семьи. И благодарим каждого, кто поддерживает и молится за здоровье Леры», — написал Луис.

Сейчас Лерчек борется с раком желудка четвертой стадии с метастазами. Диагноз ей поставили после рождения четвертого ребенка.

Из-за ухудшения состояния здоровья блогера освободили от домашнего ареста, а уголовное дело о выводе средств за границу было приостановлено.

У Алексея Столярова родился сын

Особенным этот день стал для спортивного блогера Алексея Столярова. Именно 8 июля у него родился ребенок.

Столяров опубликовал ролик из роддома, показав, как ночью вместе с супругой — танцовщицей Верой Богдановой — отправился на роды и дежурил у операционной.

«День любви, семьи и верности обрел сегодня еще больший смысл. 08.07.2026. 52 см и 3550 г чистой любви», — написал он.

Для Столярова это уже второй ребенок.

Макарская поделилась секретом счастливого брака

Певица Виктория Макарская поздравила подписчиков совместной фотографией с супругом, актером Антоном Макарским. Кадр сделан во время отдыха в Индонезии.

«Нуждаться друг в друге так сильно, как в первые дни влюбленности, постоянно хотеть общения и обнимашек, скучать друг по дружке даже расставаясь на время сна, с радостью ждать утра, чтобы быстрее увидеть в утреннем свете родное личико и поцеловаться — это великий Божий дар, который человек получает, если его научить», — написала артистка.

В длинном посте Макарская перечислила, что, по ее мнению, помогает сохранить семью: благодарность, ежедневную молитву, доброжелательность, ласковые слова и внимание к близким.

Также певица рассказала, какие вещи, по ее убеждению, способны разрушить семейные отношения: маты, обиды, злоба, гадания, эгоизм.

Фото: Instagram*/makarskie

Покров и Бабич впервые встретили праздник супругами

Блогеры Аня Покров и Артур Бабич, недавно официально оформившие отношения, впервые отмечают День семьи, любви и верности в статусе мужа и жены.

«В этом году мы впервые встречаем этот праздник уже как настоящая семья. Шок! Пусть в каждом доме будет место для любви, поддержки, смеха и объятий», — написала пара.

После нескольких лет отношений весной 2026 года блогеры расписались. А в июне сыграли свадьбу, о которой долго мечтали их поклонники.

Трусова показала первую тренировку с сыном

Фото: Instagram*/avtrusova

Серебряный призер Олимпиады Александра Игнатова (Трусова), которая недавно стала мамой, тоже поздравила подписчиков с праздником.

Фигуристка выложила семейные фотографии с мужем, фигуристом Макаром Игнатовым, и новорожденным сыном Мишей.

«Есть ли способ отметить День семьи лучше, чем совместная тренировка?» — пошутила спортсменка.

Первенец у Игнатовых родился 6 августа 2025 года. Поклонники называют их одной из самых красивых молодых семей российского спорта.

Ханна вспомнила начало своей истории любви

Певица Ханна посвятила праздничный пост супругу — продюсеру Пашу. Артистка рассказала, что сейчас находится в месте, где 16 лет назад началась их история любви.

Супруги впервые встретились в 2010 году в Турции, где Анна участвовала в конкурсе красоты, а Пашу снимался в рекламе ювелирных изделий.

«Я верю в то, что любовь спасет мир, верю в то, что песни про веру в любовь слушают, верю в то, что любовь объединяет и что мы и есть любовь, мы должны ее излучать, ее транслировать и о ней петь», — поделилась певица.

Ханна и Пашу считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Сейчас супруги воспитывают двух дочерей и часто рассказывают о семейной жизни.

Ольга Орлова призвала чаще говорить с близкими

Фото: Telegram/Ольга Орлова/olgaorlova

Актриса и певица Ольга Орлова в День семьи написала теплые пожелания своим подписчикам. Она назвала семью главной опорой в жизни и пожелала каждому больше внимания к близким, искренних разговоров и совместных встреч.

«Цените то, что есть. Любите так, как умеете. И будьте верны не только друг другу, но и вашим общим мечтам», — написала Орлова.

После рождения дочери Анны артистка стала еще чаще делиться семейными моментами и признается, что именно семья остается для нее главным источником счастья.

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