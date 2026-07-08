Секреты брака и рождение детей: как звезды отметили День семьи, любви и верности
5-tv.ru: российские звезды поздравили фанатов с Днем семьи, любви и верности
Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
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На душе становится тепло от того, как российские знаменитости ценят своих близких.
Российские знаменитости поздравляют поклонников с Днем семьи, любви и верности, который традиционно празднуется 8 июля. Одни делятся семейными снимками, другие принимают поздравления с пополнением, а кто-то впервые встречает праздник уже в статусе мужа и жены. Подробнее — в материале 5-tv.ru.
Лерчек благодарит за молитвы
Возлюбленный блогера Лерчек (настоящее имя. — Валерия Чекалина) — Луис Сквиччиарини — опубликовал фото их большой семьи и обратился к подписчикам.
«От нашей семьи поздравляем ваши семьи. И благодарим каждого, кто поддерживает и молится за здоровье Леры», — написал Луис.
Сейчас Лерчек борется с раком желудка четвертой стадии с метастазами. Диагноз ей поставили после рождения четвертого ребенка.
Из-за ухудшения состояния здоровья блогера освободили от домашнего ареста, а уголовное дело о выводе средств за границу было приостановлено.
У Алексея Столярова родился сын
Особенным этот день стал для спортивного блогера Алексея Столярова. Именно 8 июля у него родился ребенок.
Столяров опубликовал ролик из роддома, показав, как ночью вместе с супругой — танцовщицей Верой Богдановой — отправился на роды и дежурил у операционной.
«День любви, семьи и верности обрел сегодня еще больший смысл. 08.07.2026. 52 см и 3550 г чистой любви», — написал он.
Для Столярова это уже второй ребенок.
Макарская поделилась секретом счастливого брака
Певица Виктория Макарская поздравила подписчиков совместной фотографией с супругом, актером Антоном Макарским. Кадр сделан во время отдыха в Индонезии.
«Нуждаться друг в друге так сильно, как в первые дни влюбленности, постоянно хотеть общения и обнимашек, скучать друг по дружке даже расставаясь на время сна, с радостью ждать утра, чтобы быстрее увидеть в утреннем свете родное личико и поцеловаться — это великий Божий дар, который человек получает, если его научить», — написала артистка.
В длинном посте Макарская перечислила, что, по ее мнению, помогает сохранить семью: благодарность, ежедневную молитву, доброжелательность, ласковые слова и внимание к близким.
Также певица рассказала, какие вещи, по ее убеждению, способны разрушить семейные отношения: маты, обиды, злоба, гадания, эгоизм.
Покров и Бабич впервые встретили праздник супругами
Блогеры Аня Покров и Артур Бабич, недавно официально оформившие отношения, впервые отмечают День семьи, любви и верности в статусе мужа и жены.
«В этом году мы впервые встречаем этот праздник уже как настоящая семья. Шок! Пусть в каждом доме будет место для любви, поддержки, смеха и объятий», — написала пара.
После нескольких лет отношений весной 2026 года блогеры расписались. А в июне сыграли свадьбу, о которой долго мечтали их поклонники.
Трусова показала первую тренировку с сыном
Серебряный призер Олимпиады Александра Игнатова (Трусова), которая недавно стала мамой, тоже поздравила подписчиков с праздником.
Фигуристка выложила семейные фотографии с мужем, фигуристом Макаром Игнатовым, и новорожденным сыном Мишей.
«Есть ли способ отметить День семьи лучше, чем совместная тренировка?» — пошутила спортсменка.
Первенец у Игнатовых родился 6 августа 2025 года. Поклонники называют их одной из самых красивых молодых семей российского спорта.
Ханна вспомнила начало своей истории любви
Певица Ханна посвятила праздничный пост супругу — продюсеру Пашу. Артистка рассказала, что сейчас находится в месте, где 16 лет назад началась их история любви.
Супруги впервые встретились в 2010 году в Турции, где Анна участвовала в конкурсе красоты, а Пашу снимался в рекламе ювелирных изделий.
«Я верю в то, что любовь спасет мир, верю в то, что песни про веру в любовь слушают, верю в то, что любовь объединяет и что мы и есть любовь, мы должны ее излучать, ее транслировать и о ней петь», — поделилась певица.
Ханна и Пашу считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Сейчас супруги воспитывают двух дочерей и часто рассказывают о семейной жизни.
Ольга Орлова призвала чаще говорить с близкими
Актриса и певица Ольга Орлова в День семьи написала теплые пожелания своим подписчикам. Она назвала семью главной опорой в жизни и пожелала каждому больше внимания к близким, искренних разговоров и совместных встреч.
«Цените то, что есть. Любите так, как умеете. И будьте верны не только друг другу, но и вашим общим мечтам», — написала Орлова.
После рождения дочери Анны артистка стала еще чаще делиться семейными моментами и признается, что именно семья остается для нее главным источником счастья.
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