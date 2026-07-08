Три человека получили ранения в результате удара ВСУ по АЗС в Курской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Среди пострадавших беременная женщина.

В Октябрьском районе Курской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автозаправочную станцию пострадали три человека, среди которых двухлетний ребенок и беременная женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в канале в мессенджере МАКС.

По словам главы области, у мальчика, его 40-летней матери и 41-летнего мужчины диагностированы осколочные ранения. Всех пострадавших доставили в Курскую областную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Хинштейн выразил надежду, что раненые как можно скорее пойдут на поправку.

Губернатор также отметил, что серьезных повреждений самой заправке удалось избежать благодаря сработавшим мерам пассивной защиты. По его словам, работу АЗС рассчитывают восстановить уже в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию «Газпрома» на Кубани. Станция входит в систему магистральных поставок топлива из России в Турцию. По информации «Газпрома», удар ВСУ преследовал цель нарушить внешнеторговые потоки.

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