«Я номер один»: Трамп заявил, что его видео посмотрела половина населения Земли
Трамп заявил, что его видео в TikTok посмотрели четыре миллиарда раз
Фото: Reuters/Yves Herman
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Этим достижением президент США похвастался на встрече с генсекретарем НАТО.
Президент США Дональд Трамп занимает лидирующую позицию по популярности в интернете. Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на саммите альянса в Анкаре.
«Я номер один в TikTok. У меня было около четырех миллиардов просмотров или что-то в этом роде», — похвастался американский лидер.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что впервые за 165 лет в США изменят оформление долларовых банкнот. Общий дизайн останется прежним, однако подпись казначея Соединенных Штатов, которая являлась неотъемлемым элементом купюр, будет убрана. А ее место займет подпись Дональда Трампа.
Эти изменения приурочили к 250-летию независимости США.
Также 5-tv.ru писал о том, что американский лидер загружен настолько, что не находит время для отдыха. В частности, президент Штатов заявил, что давно не надевал купальный костюм, так как сильно занят.
Кроме того, он ограничил себя в игре в гольф на территории Белого дома. Это было сделано специально, так как президент не хочет, чтобы сотрудники видели его отдыхающим.
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