«Все говорят о войне»: как саммит НАТО превратился в «групповую терапию»

Фото, видео: Reuters/Jonathan Ernst; 5-tv.ru

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Разногласия между членами альянса на встрече в Анкаре никак не разрешились.

Действия Украины напрямую влияют на атмосферу на саммите НАТО в Анкаре. Президент Польши Кароль Навроцкий отказался встречаться с Зеленским на полях и вообще вести какие-либо переговоры.

Противоречий внутри альянса по поводу поддержки Киева все больше. Сегодня основной день, — внимание прессы приковано к заседанию лидеров, их итоговым заявлениям и тому, что же скажет Зеленскому Дональд Трамп. Напомню, глава Белого Дома буквально с порога дал понять: ситуация на Украине не касается США, в повестке много других важных вопросов. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок продолжит, он работает в Анкаре.

Два дня — неполных, конечно, очень мало. Что может успеть огромный военный альянс, состоящий из множества участников? Разве что провести сеанс «групповой терапии». Отчасти похоже.

«Вчерашний день прошел с большим успехом. Это был настоящий фурор! Так много новых контрактов, так много новых обязательств!» — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Многократно повторяют: «Мы сильные, мы победим». Из Анкары Вселенной посылают разные запросы. Вот Мерц мечтает европеизировать альянс.

«Сегодня мы сделаем НАТО более европейским альянсом, но чтобы он мог оставаться и трансатлантическим. Оборона станет куда интенсивнее», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Президент Польши, наоборот, за руководящую и направляющую роль Америки.

«Мы здесь для того, чтобы укреплять друг друга в НАТО, чтобы президент Трамп и США были ключевым звеном, фундаментом НАТО», — заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

Перед главным мероприятием саммита они явно очень волнуются. Премьер Чехии, вольно или невольно, раскрыл суть настроений в Анкаре.

«Какова атмосфера? Все говорят о войне, все говорят о вооружении, и я вчера вообще ни разу не услышал слова «мир», — сказал прелседатель правительства Чехии Андрей Бабиш.

Так не о мире они собрались говорить, а о собственном военном превосходстве. Анкару по этому поводу превратили в один сплошной кордон. Теперь понятно, зачем в Анкаре надо перекрывать столько улиц. Просто вероятность того, что один из лидеров захочет сделать утреннюю пробежку, никогда не равна нулю.

Темные очки, спортивная одежда, куча охранников вокруг. Всем видом Макрон шлет сигнал об уверенности и силе. Настоящая метафора на встречу в Анкаре.

В чем итог? Несколько соглашений (например, между Канадой, Норвегией и Германией о строительстве подводных лодок), заявления о том, что Россия — долгосрочная угроза. Подобное уже было. И прочнее альянс не стал.

«Я недоволен НАТО из-за того, что они сделали с Гренландией, и я недоволен НАТО за то, что они не захотели нам помочь с Ираном. Но нам не нужна была помощь, я просто хотел проверить», — заявил президент США Дональд Трамп.

А Зеленский в очередной раз захотел проверить президента США, якобы отверг его мирный план. Хочет убедить, что инициатива на поле боя принадлежит именно Украине. Что ж, у каждого тут свой метод самовнушения.

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