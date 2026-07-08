SHAMAN и Мизулина поделились кадрами с тайной свадьбы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова; Telegram/ekaterina_mizulina; 5-tv.ru

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Пара расписалась еще в ноябре прошлого года в Донецке.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) и директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поделились в своих Telegram-каналах кадрами с их тайной свадьбы.

На видео пара исполняет медленный танец. Екатерина предстала в белом кружевном платье с поясом, SHAMAN — в классическом костюме с бабочкой. Публикация сопровождалась композицией артиста «Ты моя».

В конце июня уже ходили слухи о тайной свадьбе пары. Тогда SHAMAN утверждал, что они не соответствуют действительности и напомнил, что они с Екатериной официально зарегистрировали брак еще в ноябре прошлого года в Донецке.

«У нас был обычный ужин с родственниками. И, в общем-то, не тайный», — подчеркивал артист.

Ранее SHAMAN рассказал, как делал предложение своей супруге Екатерине Мизулиной. Певец отметил, что это произошло спонтанно за ужином после гастролей, даже без обручального кольца. Он отметил, что был готов внутренне и понял, что должен сделать это именно в тот момент.

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