Армия России нанесла групповой удар по объектам ВПК Украины в Киеве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Атака проведена в ответ на террористические атаки киевского режима.

Армия России в ответ на террористические атаки киевского режима нанесла групповой удар по объектам ВПК Украины в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования в результате которого поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в городе Киев», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, ряд объектов противника поразили оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетами и артиллерийским огнем. Уничтожены логистические центры, объекты топливно-энергетического и транспортного комплекса Вооруженных сил Украины (ВСУ), склады амуниции, а также расположения украинских боевиков и иностранных наемников в 157-ми районах зоны СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Армия России в ночь на 8 июля групповым ударом поразила предприятие «Самсунг-Украина», на котором выпускались комплектующие для крылатых ракет «Фламинго», используемых украинскими боевиками.

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