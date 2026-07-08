Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля в Национальном центре «Россия»

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Путин назвал семью надежной опорой и главной жизненной ценностью каждого россиянина.

Президент России Владимир Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» с Днем семьи, любви и верности. Приветственное послание зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в Национальном центре «Россия».

«Для каждого из нас семья — это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируется личность и мировоззрение человека. Закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе» , — отметил президент.

Президент поздравил новобрачных с созданием семьи, пожелав им счастья, благополучия и исполнения всех заветных мечт.

Прежде Владимир Путин назвал институт семьи основой страны. Глава государства указал, что приоритетом России является обеспечение достойного уровня и качества жизни семей, улучшение демографической ситуации, а также поддержка материнства и детства.

Ранее в беседе с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым глава государства поддержал идею превращения многодетности на уровень национального бренда в России. Глава региона отмечал, что в 2025 году количество семей с тремя и более детьми в Оренбуржье увеличилось на 50%. Губернатор подчеркнул, что правительство области поддерживает многодетных россиян выплатами и помогает закрывать первоначальный взнос на ипотеку.

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