Фото: Reuters/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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Киевский режим требует для себя лучших условий.

Перед саммитом НАТО в Анкаре киевский режим решил отклонить план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP) со ссылкой на источник.

«Украина отошла от 28-пунктного проекта плана прекращения войны с Россией», — отметили в газете.

Также там добавили, что Киев требует для себя лучших условий. На решение об отказе от проекта Трампа их подтолкнули успешно проведенные атаки на российскую инфраструктуру. Об этом изданию сообщила посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина.

Кроме того, она заявила, что Незалежная не намерена заключать с Россией соглашение о прекращении огня. Все это президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить с Дональдом Трампом на саммите.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин донес до американского лидера деструктивную линию Киева и его союзников, нацеленную на срыв любых мирных инициатив. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил заметную заинтересованность главы Белого дома в урегулировании этого конфликта.

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