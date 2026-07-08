Art Pictures Distribution назвал самые востребованные семейные проекты НМГ

Фото: НМГ «Кинопрокат»

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Наиболее высокие показатели продемонстрировали мультсериалы «Три кота» и «Отель «У овечек».

Ко Дню семьи, любви и верности в компании проанализировали рейтинги семейного контента в эфире каналов холдинга и сборы российского кинопроката за последние три года, а также данные Российского рейтинга сериалов «Медиалогии» 2025-2026. Наиболее высокие показатели продемонстрировали мультсериалы «Три кота» и «Отель „У овечек“», сериалы «Мама будет против» и «Ландыши. Такая нежная любовь», а также фильмы «Буратино», «Лед 3» и франшиза «Елки».

Фото: НМГ «Кинопрокат»

Семейный контент остается одним из наиболее востребованных направлений среди контента Национальной Медиа Группы. Лидером среди анимационных проектов по рейтингу стала премьера мультсериала «Три кота» на телеканале СТС, показавшая рейтинг 0,42% среди аудитории 10-45 лет при доле 7,93%. При этом по доле аудитории первое место занял мультсериал «Отель „У овечек“» — 8,92% при рейтинге 0,31%. В число самых востребованных семейных анимационных проектов также вошли «Царевны» с рейтингом 0,18% и долей 4,41%.

Среди игровых сериалов холдинга лучшие показатели продемонстрировала комедия «Мама будет против», премьерный показ которой на СТС собрал рейтинг 2,97% и долю 18,02%. В число лидеров также вошли «Ландыши. Такая нежная любовь» (рейтинг 2,46%, доля 13,41%), «Солнце, море, два ствола» (2,41% и 16,46%), «Галя, у нас отмена!» (2,27% и 13,77%) и «Как Деревянко Ломоносова играл» (2,16% и 12,77%). Все эти проекты объединяют легкая интонация, универсальный юмор и формат, рассчитанный на совместный просмотр всей семьей.

Высокий интерес к семейному кино подтверждают и результаты российского кинопроката. Самыми кассовыми отечественными фильмами НМГ за последние три года стали «Буратино» (2,4 млрд рублей), «Лед 3» (1,9 млрд рублей), «Елки 11» (1,3 млрд рублей), «Папины дочки. Мама вернулась» (915 млн рублей) и «Елки 12» (769 млн рублей).

Фото: НМГ «Кинопрокат»

Согласно Российскому рейтингу сериалов «Медиалогии», семейные проекты НМГ продолжают удерживать высокие позиции в рейтинге самых обсуждаемых российских сериалов. По итогам первого квартала 2026 года сериал Wink «Ландыши. Такая нежная любовь» занял 2-е место в ТОП-100. Также в рейтинг вошли проекты СТС «Папины дочки» (15-е место), «Трешка» (37-е место), «Мистер Ноготь» (43-е место) и «Ивановы-Ивановы» (60-е место).

Фото: НМГ «Кинопрокат»

Стабильный интерес к этим сериалам подтверждают и результаты 2025 года. Тогда «Папины дочки» заняли 4-е место в рейтинге «Медиалогии», «Ландыши. Такая нежная любовь» — 6-е, «Ивановы-Ивановы» — 28-е, а также в рейтинг попал сериал СТС «Против всех» (73-е место).

Результаты исследования Art Pictures Distribution доказывают, что наибольший интерес аудитории среди семейного контента сегодня сосредоточен на анимации, комедийных сериалах и полнометражных фильмах. Именно эти проекты показывают высокие результаты в телевизионном эфире, на цифровых платформах и в кинопрокате, объединяя зрителей разных поколений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.