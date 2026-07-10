Планируем важное на каждый день: китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 июля

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На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 13 по 19 июля от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя проходит по хорошим формулам — это означает, что в ней сразу пять хороший дней. Разумеется, у них свои особенности: начинается неделя сразу с двух дней разрушителя, которые плохо поддерживают важные начинания. Зато со среды можно планировать все важное на каждый день вплоть до воскресенья.

Понедельник, 13 июля 2026 года

День Каменной крысы

5-tv.ru

Несмотря на то, что этот день получает множество хороших звезд и по классическим текстам он может быть хорош для важных дел и земляных работ, это все же разрушитель года. Такой вид энергии мешает создавать долгосрочные проекты. Кроме того, это последний день лунного цикла, поэтому рассчитывать на поддержку энергий не приходится. Лучшими занятиями на сегодня будут разборы завалов и хлама в пространстве, а также в голове.

Совет книги перемен: много энергии, мало структуры. Трудности начала — это не ошибка, а одно из основных условий роста.

Вторник, 14 июля 2026 года

День Земляного быка

5-tv.ru

День разрушителя месяца. Вступает в острый конфликт с энергиями в средних волнах, дает печальные результаты всем начинаниям. Луна находится в стоянке Клюв. Это тяжелое созвездие, связанное с сиротами, узниками и теми, кто находится в опасности. Считается, что оно приносит несчастья и недовольство, внушает отчаяние. Важные дела лучше отложить.

Совет книги перемен: действуйте прямо, понимая риски, но не пытаясь никого обмануть, в том числе и себя.

Среда, 15 июля 2026 года

День Стального тигра

5-tv.ru

Мощный позитивный день под счастливыми созвездиями и покровительством энергий Венеры. Луна оказывается в созвездии Ориона, приносит процветание, победы. Это прекрасный день для путешествий, ремонта и строительства. Прекрасное время для грандиозных достижений. Отличное время для корректировок по формулам феншуй. Начинания этого дня получат успешное завершение благодаря звезде направляющей матрицы Джи Фу.

Совет книги перемен: стратегия поиска опоры в трудное время. Речь о ясности, которая согревает, а не сжигает. Про способность видеть и показывать суть вещей. Но очень важно учесть, что свет должен служить чему-то, а не просто ослеплять.

Четверг, 16 июля 2026 года

День Золотого кролика

5-tv.ru

Великолепный день с яркими звездами. Обладает очень хорошими характеристиками и мощным покровительством энергий Солнца. Он прекрасно подойдет для свадьбы, старта проекта, деловых переговоров и начинаний, любых инициатив и планов. Хорошее время для закладки фундамента, обращения к врачу, начала обучения, романтических свиданий. Все дела этого дня будут иметь благополучное завершение. Обязательно воспользуйтесь его энергиями, чтобы поднять волну удачи на ближайшие два-четыре месяца. Чем активнее вы его проведете, тем больше благоприятных возможностей получите в будущем.

Совет книги перемен: слова, действия и внутреннее состояние должны между собой соответствовать — не обещайте того, чего не можете.

Пятница, 17 июля 2026 года

День Водного дракона

5-tv.ru

Чуть более сдержанные характеристики, чем накануне. Однако этот день также можно назвать позитивным. Он подойдет для начала проектов и решения рабочих вопросов. Жутковатая 23 лунная стоянка Дух руководит духами умерших и местами, где произошли катастрофы, создает настороженный эмоциональный фон. Ему вторит и покровитель дня Белый тигр. Он придает событиям драматичный оттенок.

Структура энергий переменчива и немного хаотична. В такой обстановке трудновато будет выдать хороший результат, поэтому старайтесь не вовлекаться в сомнительные дела и придерживайтесь своего изначального плана.

Совет книги перемен: ресурсов и энергии уже достаточно, но самое правильное действие сейчас — не бросаться вперед, а удержать, сберечь, довести до зрелости.

Суббота, 18 июля 2026 года

День Водной змеи

5-tv.ru

Несмотря на то, что день проходит под мрачным созвездием Ивы, символом слез, заключения и наказаний, в целом, он дает весьма ощутимую поддержку делам, которые начаты сегодня. Меркурий является особым покровителем этого дня, усиливает энергии воды — они связаны с торговлей, общением, интернетом и бизнесом. «Офицер дня Открытие» покровительствует успешному старту большинства дел, которые намечены на сегодня. Кроме того, весьма удачными будут дела связанные с недвижимостью и коммерцией благодаря созвездию Нефритового зала. Энергии дня могут идти немного тяжеловесно из-за структуры Скрытого отклика. Однако в целом, на него вполне можно намечать деловые встречи, начало обучения, всевозможные празднования, и прочие значимые мероприятия.

Совет книги перемен: накопившейся силе нужно дать выход, но не ломая все подряд, а четко обозначив свою позицию: назвать вещи своими именами, убрать ложное, вывести на свет скрытое. В текстах комментариев это описывают как «объявить царю» или «созвать всех на площадь» — действовать открыто, прозрачно, с опорой на общество и общие правила, а не в одиночку и исподтишка.

Воскресенье, 19 июля 2026 года

День Деревянной лошади

5-tv.ru

Может похвастаться позитивным набором энергий по формулам древних мастеров. Получает особое покровительство Луны, которая проходит через 25 лунную стоянку Звезды и наделяет мысли ясностью. Это прекрасный день, чтобы справиться с сомнениями, недоговоренностью и получить дополнительную силу от звезд. Правда, здесь оказывается звезда болезней, которая мешает в медицинских процедурах. Поэтому врача лучше перенести на другой день. Но в остальном это время хорошо подойдет для встреч, переговоров, обучения, да и для качественного отдыха.

Совет книги перемен: сила хороша, но только когда она сочетается с постоянством и внутренней дисциплиной, а не со слепым напором.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на июль 2026 года.

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