Умерла бывшая жена Вуди Аллена и актриса фильма «Реквием по мечте» Луиза Лассер

Фото: www.globallookpress.com/American Pictorial

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Ее фильмография насчитывает десятки работ.

Американская актриса и бывшая жена режиссера Вуди Аллена Луиза Лассер умерла в возрасте 87 лет в своем доме на Манхэттене. Об этом сообщило New York Times.

По словам близкой подруги покойной Сьюзан Шарлотт, смерть наступила по естественным причинам.

Творческий путь Лассер начался после изучения политологии, когда она осознала, что ее истинное призвание — искусство. Дебютировав на телеэкранах в 1965 году в проекте «Доктора», она вскоре стала значимой фигурой в мире кинематографа.

Особую роль в ее карьере сыграл брак с Вуди Алленом, продлившийся с 1966 по 1969 годы. Режиссер не только снимал ее в своих ранних лентах, таких как «Хватай деньги и беги» и «Бананы», но и помог обрести профессиональную уверенность.

«Вуди оказал на меня колоссальное влияние, именно благодаря ему я стала собой. Он всегда говорил мне: „Если ты просто выйдешь на сцену, будешь собой и станешь делать то, что тебе нравится, и при этом тебе будет комфортно, это просто потрясающе“. Он вселил в меня серьезную уверенность», — делилась воспоминаниями Луиза.

Несмотря на развод, бывшие супруги сохраняли теплые дружеские отношения на протяжении десятилетий. Пик телевизионной славы Лассер пришелся на середину 1970-х, когда она воплотила образ главной героини в сатирическом сериале «Мэри Хартман, Мэри Хартман».

Позже актриса вновь заставила заговорить о себе, исполнив роль матери в культовой драме Даррена Аронофски «Реквием по мечте».

Ее фильмография насчитывает десятки работ, включая участие в сериалах «Такси» и «Девочки».

В последние годы жизни Луиза Лассер посвятила себя преподаванию, руководя собственной актерской студией на Манхэттене.

Последний раз зрители могли видеть ее на большом экране в 2022 году в картине «Забавные рисунки», где она снималась вместе со своим возлюбленным Майклом Ситринити.

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