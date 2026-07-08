Хот-доги со вкусом имперской роскоши: почему цены в Петергофе шокируют гостей
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru
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Посещение одного из самых красивых парков России может стать испытанием для семейного бюджета.
В Петергофе посетителям приходится экономить уже не на десертах, а на впечатлениях. Потому что прогулка по одному из самых красивых парков России может неожиданно превратиться в серьезное испытание для семейного бюджета. Хот-дог за тысячу рублей, мороженое за полторы — и это только начало списка. Корреспондент «Известий» Даниил Ланков проверил, сколько сегодня стоит перекусить рядом с императорской роскошью.
Исторические фонтаны Петергофа. Трехвековой дворец. Позолоченный Самсон на гранитном пьедестале. Ради этого едут в Россию и в Петербург. Услада для глаз, пища для ума — бесценна. А вот с ценой на легкий перекус в парке Петергофа явно что-то не так.
— Тысяча рублей.
— За один?
— Да.
— Для меня дорого, вот меня дети выручают.
Вот один из многих парковых лотков с мороженым.
— 101 грамм — 383 рубля.
Причем цена на этикетке — 250 рублей — это не за все мороженое, а за один шарик. Плюс вафельный стаканчик и добавки — вот и получается.
Два шарика шоколадного мороженого, посыпанные еще M& M’s, получились вот по чеку на 611 рублей.
Гид Татьяна Василькова водит экскурсии по паркам Петергофа уже десять лет. Говорит: ценник всегда был выше среднего. А голодному туристу, который обомлел от местных красот, сколько ни насчитай — заплатит.
«Последние годы меня как-то это особо стало поражать. Видимо, потому что я заметила, насколько высокий ценник. Когда, допустим, семья покупает хот-доги и мороженое, у них получается чек почти как в мишленовском ресторане», — рассказала гид Татьяна Василькова.
Явно не ресторанное блюдо — хот-дог. Приценимся к нему.
Булка, простенькая сосиска, лук, соус. 700 с лишним рублей. Но зато с видом на Самсона, разрывающего пасть льву.
Сытые по горло таким отношением к себе гости парка изливают душу в комментариях. Здесь нет ни одной торговой точки с рейтингом выше единицы.
— Кто придумал ценник в 1700 за два мороженых?
— При оплате получили чек на 3650 рублей, хотя на информационных щитах были совсем иные суммы.
Несколько минут пешком после выхода из парка. Точно такой же хот-дог, здесь он, правда, вот в таком тонком лаваше вместо булки, для кого-то это будет даже плюсом. Горячий, приятно пахнет. Главное — цена 300 рублей вместо 700.
Как по волшебству, ценник в парке разбухает в разы. Такое себе не могут позволить даже в центре Петербурга. Даже на Дворцовой.
Вот он — самый дорогой хот-дог, который мы смогли найти в центре Петербурга на Дворцовой площади, вот здесь у Адмиралтейства. Обошелся он нам в 400 рублей. Сосиска, булочка, лук — ничего нового.
А если подсчитать, во сколько обойдется посещение одного из самых популярных российских парков — в Петергофе — дурно станет.
Вход — 1100, мороженое — 600, хот-дог — 700, вода — 200, вход во дворец (а в билет он не входит) — еще тысяча. А если на «Метеоре» добраться, то еще плюс две тысячи в среднем. А всего — пять с половиной тысяч на одного человека.
Что общего между парком и аэропортом? Чтобы найти ответы на наши вопросы о ценообразовании, руководство государственного музея-заповедника «Петергоф» попросило время.
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