Хот-доги со вкусом имперской роскоши: почему цены в Петергофе шокируют гостей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Посещение одного из самых красивых парков России может стать испытанием для семейного бюджета.

В Петергофе посетителям приходится экономить уже не на десертах, а на впечатлениях. Потому что прогулка по одному из самых красивых парков России может неожиданно превратиться в серьезное испытание для семейного бюджета. Хот-дог за тысячу рублей, мороженое за полторы — и это только начало списка. Корреспондент «Известий» Даниил Ланков проверил, сколько сегодня стоит перекусить рядом с императорской роскошью.

Исторические фонтаны Петергофа. Трехвековой дворец. Позолоченный Самсон на гранитном пьедестале. Ради этого едут в Россию и в Петербург. Услада для глаз, пища для ума — бесценна. А вот с ценой на легкий перекус в парке Петергофа явно что-то не так.

— Тысяча рублей.

— За один?

— Да.

— Для меня дорого, вот меня дети выручают.

Вот один из многих парковых лотков с мороженым.

— 101 грамм — 383 рубля.

Причем цена на этикетке — 250 рублей — это не за все мороженое, а за один шарик. Плюс вафельный стаканчик и добавки — вот и получается.

Два шарика шоколадного мороженого, посыпанные еще M& M’s, получились вот по чеку на 611 рублей.

Гид Татьяна Василькова водит экскурсии по паркам Петергофа уже десять лет. Говорит: ценник всегда был выше среднего. А голодному туристу, который обомлел от местных красот, сколько ни насчитай — заплатит.

«Последние годы меня как-то это особо стало поражать. Видимо, потому что я заметила, насколько высокий ценник. Когда, допустим, семья покупает хот-доги и мороженое, у них получается чек почти как в мишленовском ресторане», — рассказала гид Татьяна Василькова.

Явно не ресторанное блюдо — хот-дог. Приценимся к нему.

Булка, простенькая сосиска, лук, соус. 700 с лишним рублей. Но зато с видом на Самсона, разрывающего пасть льву.

Сытые по горло таким отношением к себе гости парка изливают душу в комментариях. Здесь нет ни одной торговой точки с рейтингом выше единицы.

— Кто придумал ценник в 1700 за два мороженых?

— При оплате получили чек на 3650 рублей, хотя на информационных щитах были совсем иные суммы.

Несколько минут пешком после выхода из парка. Точно такой же хот-дог, здесь он, правда, вот в таком тонком лаваше вместо булки, для кого-то это будет даже плюсом. Горячий, приятно пахнет. Главное — цена 300 рублей вместо 700.

Как по волшебству, ценник в парке разбухает в разы. Такое себе не могут позволить даже в центре Петербурга. Даже на Дворцовой.

Вот он — самый дорогой хот-дог, который мы смогли найти в центре Петербурга на Дворцовой площади, вот здесь у Адмиралтейства. Обошелся он нам в 400 рублей. Сосиска, булочка, лук — ничего нового.

А если подсчитать, во сколько обойдется посещение одного из самых популярных российских парков — в Петергофе — дурно станет.

Вход — 1100, мороженое — 600, хот-дог — 700, вода — 200, вход во дворец (а в билет он не входит) — еще тысяча. А если на «Метеоре» добраться, то еще плюс две тысячи в среднем. А всего — пять с половиной тысяч на одного человека.

Что общего между парком и аэропортом? Чтобы найти ответы на наши вопросы о ценообразовании, руководство государственного музея-заповедника «Петергоф» попросило время.

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