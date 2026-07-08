«Запреты, запреты, запреты»: как в Европе борются с оппозиционными политиками

Фото, видео: www.globallookpress.com/Elisa Schu; 5-tv.ru

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Страх потерять контроль вынуждает руководство ЕС идти на крайние меры.

Неудивительно, что критика официального курса Брюсселя встречает все более жесткое сопротивление. Особенно когда ее озвучивают политики, к которым действительно прислушиваются. Страх потерять контроль над общественным мнением вынуждает руководство ЕС идти на все более жесткие ограничения.

Об идеологическом столкновении европейских элит — корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Оппозиция на коротком поводке — о какой стране речь? Франция. Суд оставил Марин Ле Пен дорогу к выборам, но теперь вместе с такими розовыми костюмами она будет должна носить электронный браслет. Вступай в президентскую гонку, но под надзором. Не приговор, а политическое унижение. Ле Пен принимает вызов.

«Да, я заявляю, что являюсь кандидатом на президентских выборах», — сказала член Законодательного собрания Франции Марин Ле Пен.

Но что, если и Макрон продолжит свое сражение с ней, даже преемник и запасной кандидат Жордан Барделла тоже под присмотром у власти. Вокруг «Национального объединения» — новые обыски и все те же расследования.

«Французское правосудие действует предвзято, поскольку мы уже видели похожие дела в отношении представителей других политических сил. Эта система политически ангажирована», — заявил адвокат Филипп Де Вель.

В Брюсселе и Страсбурге по тем же лекалам запускают проверку «неудобной» правой партии «Европа суверенных наций» на соответствие базовым ценностям ЕС. Избиратели уже проголосовали, мандаты получены. Но теперь независимым политикам предлагают пройти еще один контроль — в Европарламенте, где большинство у «коллективной» Урсулы фон дер Ляйен.

«Этот запрос — фактическое признание банкротства заявителей. Так называемые старые партии просто пытаются помешать новой успешной силе. И это также свидетельство их тоталитарного мышления. Они неспособны аргументированно поспевать за этим конкурентом. Поэтому — запреты, запреты, запреты», — сказал член Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон.

Но если сам ЕС использует еще бюрократические приемы, в Германии борьба с ними перерастает в уличное насилие. Съезд партии АдГ в Эрфурте — под давлением десятков тысяч явно вписанных в систему левых экстремистов. Пытаются сорвать мероприятие, устраивают столкновения с полицией, нападают на журналистов.

И все это — в преддверии сентябрьских выборов в Саксонии-Анхальт.

Но в официальном Берлине опасаются не то что даже победы правых в восточных землях, там у них традиционный электорат. Местные выборы могут снова стать стартовой площадкой для всей Германии, а не какой-то разовой избирательной аномалии.

«Альтернатива для Германии» и так уже вторая партия по итогам последних выборов в Бундестаг, и первая сила по свежим федеральным опросам (INSA давала ей 29% — выше блока Мерца CDU/CSU). И чем выше рейтинг АдГ, тем громче разговоры, как ее еще от чего-то изолировать и оградить.

«Я испытываю серьезную тревогу из-за возможного исхода этих выборов. Мы уже сейчас внимательно изучаем вопрос о том, кому можно предоставлять доступ к секретной информации», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

В Британии — свой вариант той же схемы. Под ударом архитекторы Brexit. Найджел Фарадж — человек, который годами раскачивал британскую политику и вывел страну из Евросоюза, — обвиняется в сомнительном спонсорстве и незадекларированных подарках.

«У меня складывается впечатление, что истеблишмент понял: честным путем нас победить невозможно. Поэтому он решил использовать грязные методы», — сказал лидер партии Reform UK Найджел Фарадж.

Фарадж демонстративно сдает мандат, но, как и Ле Пен, не сдается сам и объявляет довыборы в своем округе, превращая их в еще один плебисцит против действующей власти.

Сам факт показателен: лидер партии, которая обгоняет и лейбористов, и тори, вынужден заново доказывать свое право находиться в британском парламенте.

И все это — на фоне премьерской чехарды. Стармер уходит, Бернем готовится к Даунинг-стрит. До этого были Сунак, Трасс, Джонсон, Мэй, Кэмерон. Система делает рокировки внутри себя. Имена меняются, курс — нет.

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