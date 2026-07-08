Певец Хабиб сообщил о пополнении в семье и показал фото

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Исполнитель хита «Ягода малинка» считается одним из самых закрытых артистов российской эстрады.

Исполнитель хита «Ягода-малинка» Хабиб (настоящее имя — Хабиб-Рахман Сабирович Шарипов) завел домашнее животное и поделился этой радостной новостью со своими поклонниками. Фотографию нового члена семьи певец опубликовал в социальных сетях.

«У нас пополнение», — подписал пост артист.

Поклонники поздравили Хабиба с тем, что у него теперь есть четвероногий друг.

Фото: Instagram*/xabibkaa

Помимо личных новостей, музыкант продолжает активно заниматься творческой деятельностью. Совсем скоро фанаты смогут оценить его новую работу — масштабный клип, который исполнитель в беседе с МУЗ ТВ назвал самым грандиозным в своей карьере.

Над созданием свежего трека трудились известные авторы Михаил Гуцериев и Сергей Ревтов. Хабиб отметил, что съемочный процесс проходил в непростых условиях при аномально высокой температуре воздуха на улице.

Хабиб считается одним из самых закрытых артистов российской эстрады. Певец редко комментирует отношения и практически не рассказывает о личной жизни.

Известно, что исполнитель не женат и не имеет детей. По его словам, он хотел бы встретить свою любовь и создать крепкую семью, однако пока главной частью его жизни остается музыка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ