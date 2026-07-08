Солнцезащитные очки не помогут? Какие летние привычки вредят зрению

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Световое воздействие имеет накопительный эффект и может проявиться спустя годы в виде хронических заболеваний.

Лето часто вредит здоровью глаз. Есть пять привычек, наносящих вред зрению в этот период. Об этом сообщил врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук и генеральный директор клиники VISTA Антон Казанцев в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, одной из самых опасных ошибок является ношение дешевых солнцезащитных очков без специальных фильтров. В таких аксессуарах зрачок расширяется, что позволяет вредному ультрафиолету глубже проникать в ткани глаза, повышая риск возникновения ожога роговицы, катаракты и патологий сетчатки.

Чтобы минимизировать риски, эксперт советует искать изделия с маркировкой UV400 и использовать их даже в пасмурные дни.

Второй негативный фактор — постоянная работа кондиционеров, которые пересушивают слизистую оболочку. Казанцев отметил, что это провоцирует синдром сухого глаза, вызывающий жжение и временное затуманивание взгляда.

Третьей опасностью медик назвал купание в открытых водоемах без дополнительной защиты. Особенно рискованна такая активность для тех, кто носит контактные линзы.

«Категорически не рекомендуется открывать глаза под водой, необходимо использовать герметичные очки для плавания, а после купания промывать глаза чистой водой или физиологическим раствором. Линзы лучше снимать сразу же после выхода из водоема», — отметил офтальмолог.

Инфекции, содержащиеся в воде, могут вызвать тяжелые воспалительные процессы, такие как кератит или конъюнктивит.

Четвертая ошибка касается гигиены. Употребление немытых ягод на улице часто ведет к переносу микробов с рук на слизистую глаз. Также врач развенчал миф о пользе черники и моркови. На самом деле их избыток лишь вызывает пожелтение кожи, но не способен вылечить близорукость.

«Они лишь помогают поддерживать метаболизм сетчатки, но не являются панацеей», — уточнил эксперт.

Пятой вредной привычкой Казанцев назвал долгое нахождение на жаре. Резкие перепады температур при выходе из охлажденного помещения на солнце провоцируют спазм сосудов и скачки внутриглазного давления, что может привести к обострению глаукомы.

Офтальмолог напомнил, что солнечное воздействие имеет накопительный эффект и может проявиться спустя годы в виде хронических заболеваний.

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