Свежая зелень в рекордные сроки: как быстро вырастить укроп в июле

7Дней.ru: чтобы быстро вырастить укроп в июле, нужно смыть с семян эфирные масла

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Необходимо правильно подготовить и почву в огороде, и семена.

Для быстрого прорастания семян укропа, нужно смыть с них эфирные масла. Об этом написало издание 7Дней.ru со ссылкой на блогера-садовода Елену.

Чтобы эта культура, посаженная в июле, успела вырасти до наступления холодов, нужно соблюдать несколько простых правил.

Первое правило: выбирать раннеспелые сорта кустового типа. Они быстро успевают нарастить большой объем зеленой массы.

Второе правило: перед посадкой с семян нужно смыть плотную оболочку из эфирных масел. Это защитный механизм, но он значительно задерживает прорастание растения на грядке. Поэтому для ускорения процесса необходимо семена залить водой, подогретой до 50 градусов по Цельсию, и оставить их плавать в ней на несколько часов.

Такая хитрость поможет и растворить масляную пленку, и напитать семена влагой. Благодаря этому они пустятся в рост, сразу после того, как окажутся в земле.

Третье правило: прорыхлить землю и обогатить ее полезными веществами. В июле грунт бывает истощенный и слишком плотный. Поэтому и нужно подготовить почву: добавить в нее перегноя и песка.

Затем сделать неглубокие бороздки, пролить их чистой водой. После этого разложить влажные семена и присыпать их тонким слоем из смеси песка и перегноя.

Четвертое правило: защищать участок от палящего в июле солнца, которое иссушает верхний слой земли. Для этого сразу после посадки нужно накрыть грядку укрывным материалом. Полив проводить прямо через него. Эта хитрость задержит влагу и не позволит покрыться почве жесткой коркой. Да и от перегрева семян ткань защитит. Как только проклюнутся первые росточки, укрывное нужно убрать.

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