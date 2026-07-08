Сколько вам лет на самом деле: домашние способы узнать реальный возраст тела

Фото: www.globallookpress.com

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С помощью простых тестов можно выявить, насколько постарел ваш организм.

Люди одного и того же возраста могут казаться старше или моложе своих лет. В обоих случаях внешность отражает внутреннее состояние организма. О том, как объективно оценить свой биологический возраст — в материале aif.ru.

В медицине существует масса исследований, способных выявить биологический возраст. Однако ряд способов позволяет определить его самостоятельно. Один из самых простых — тест на гибкость позвоночника. Следует встать прямо, по­ставить ноги вместе и медленно наклоняться вперед. Цель — достать ладонями до пола. Если получилось дотянуться кончиками пальцев — вам около 40 лет, если же ладони не опустились ниже коленей — вам за 60 лет.

Другой важный показатель — частота пульса в спокойном состоянии. Его следует измерять утром, как только прошло пять минут после пробуждения. Для здорового взрослого нормальный показатель — от 60 до 75 ударов в минуту. Затем следует измерить пульс после физических упражнений (например, приседаний) и сравнить показатели. Если сердечный ритм изменился не более, чем на десять единиц — вам около 20 лет. Если же пульс увеличился на 20 единиц — вам около 30. На 30 единиц — вам 40, а если больше 40 — ваш биологический возраст близок к пенсионному.

Также многое может показать тест на эластичность кожи. Следует схватить складку кожи на тыльной стороне ладони большим и указательным пальцами, а затем проследить, как быстро она разгладится. У молодого организма это происходит за пять-восемь секунд, если же требуется больше десяти секунд — увы, старость близко.

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