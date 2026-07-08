Приближение «бога хаоса»: миллиарды людей увидят астероид Апофис

Space.com: миллиарды людей увидят астероид Апофис из-за его приближения к Земле

Фото: 5-tv.ru

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Предстоящий визит станет уникальной возможностью изучить столь крупное небесное тело.

Астероид Апофис в апреле 2029 года окажется на рекордно близком расстоянии от Земли, что позволит наблюдать его невооруженным глазом примерно 7,6 миллиарда человек. Об этом сообщило Space.com.

Согласно расчетам астрономов, максимальное сближение небесного тела с нашей планетой произойдет 13 апреля 2029 года. В этот момент около 90% жителей Земли смогут увидеть объект, который будет выглядеть как яркая светящаяся точка, пересекающая небосвод.

Скорость движения астероида позволит ему пройти путь, равный диаметру полного лунного диска, всего за одну минуту.

Специалисты отметили, что успех наблюдений в конкретных регионах будет существенно зависеть от погодных условий и уровня техногенного освещения.

«Однако фактический успех наблюдения будет в большей степени зависеть от земных факторов, включая облачность и степень светового загрязнения», — подчеркивается в публикации портала.

Апофис пролетит на дистанции всего 32 тысячи километров от поверхности Земли. Для сравнения, это расстояние меньше, чем высота, на которой располагаются геостационарные спутники связи.

Размеры космического гостя также впечатляют. Его диаметр составляет около 375 метров, что сопоставимо с высотой современного 40-этажного небоскреба.

Несмотря на пугающую близость объекта в 2029 году, реальные риски столкновения рассматриваются учеными в более долгосрочной перспективе.

Предстоящий визит астероида станет уникальной возможностью для научного сообщества изучить столь крупное небесное тело, пролетающее в непосредственной близости от Земли. Подготовка к этому событию ведется уже сейчас, так как подобные сближения происходят крайне редко.

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