В Британии депутаты потратили почти сутки на просмотр «Маши и Медведя»

Фото: Ivan Sekretarev/ТАСС

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Парламентарии потребовали наложить запрет на трансляцию мультфильма.

Депутаты потребовали наложить запрет на трансляцию популярного российского анимационного сериала «Маша и Медведь», усмотрев в нем попытку идеологического влияния на детей. Об этом сообщила «Российская Газета».

Более 50 депутатов британского парламента, представляющих различные политические объединения, направили официальное обращение главе министерства культуры Лизе Нэнди. Инициатором данного заявления выступил либерал-демократ Том Гордон.

По мнению парламентариев, приключения озорной девочки и ее лесного друга являются не просто развлекательным контентом, а «инструментом российской мягкой силы», направленным на «промывку мозгов» юным подданным короны.

Для обоснования своих претензий политики посвятили целые сутки тщательному изучению материала, отсмотрев свыше 200 эпизодов сериала.

Особую тревогу у авторов письма вызвали элементы гардероба главной героини. В ряде серий Маша появляется в головных уборах, напоминающих шлемофон танкиста или фуражку пограничника.

Депутаты уверены, что подобные образы «активно нормализуют советскую военную иконографию для глобальной аудитории маленьких детей».

В самой Великобритании инициативу парламентариев встретили неоднозначно. Журнал The Spectator подверг критике действия политиков, назвав их требования проявлением ксенофобии.

Редакция издания иронично отметила, что в стране, видимо, не осталось более серьезных проблем, если десятки законотворцев тратят время на борьбу с вымышленным четырехлетним ребенком и медведем.

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