«Не понимаю»: Цискаридзе о своей актерской игре в МХТ Чехова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Осенью 2025 года артист дебютировал в театре в новом для себя амплуа.

Народный артист России Николай Цискаридзе не всегда понимает, получилось ли у него то, что требовалось на театральной сцене, или нет. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на XXXV церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот».

Осенью 2025 года артист балета дебютировал в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова в качестве театрального актера. В этот храм искусств его пригласил художественный руководитель учреждения, народный артист России Константин Хабенский.

Цискаридзе подчеркнул, что сравнивать классический театр с балетом нельзя. Но он все же отметил особенности каждого из этих видов искусств.

«Если честно сказать, балет гораздо сложнее. Просто, когда ты в балете приземляешься в какую-то позицию или что-то делаешь, ты точно знаешь, получилось или не получилось, помимо эмоционального. А здесь все время, знаете, я не понимаю, правильно я делаю или нет», — признался артист.

Цискаридзе отметил, что внимательно слушает указания и режиссера постановки, в которой задействован, и рекомендации худрука театра — это и стало для него ориентиром.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Николай Цискаридзе — вечный раб чудовищного режима и ответственности. Он вспомнил, что чувствовал, когда был молодым артистом, и как сильно зависела его карьера от мнения критиков.

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