Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Саратовской области

Фото: © РИА Новости

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Также есть пострадавшие.

Один человек погиб в результате атаки беспилотников ВСУ на Саратовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Сообщение поступило в 06:23 по московскому времени. Отмечается, что вражеские дроны нанесли повреждения объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, есть пострадавшие, которым оказали своевременную медицинскую помощь.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать необходимую поддержку.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Как ранее писал 5-tv.ru, в ночь с 6 на 7 июля более 430 беспилотников ВСУ пытались атаковать российскую столицу.

До этого, вечером 6 июля, украинские дроны атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ). Губернатор региона Виталий Хоценко заявлял, что силы ПВО успешно перехватили и уничтожили большую часть вражеских БПЛА.

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