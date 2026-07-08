Отказ от сахара: почему россияне стали есть меньше сладкого

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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При этом растет спрос на десерты со свежими ягодами и фруктами.

Россияне стали есть меньше сладкого. Как выяснили «Известия», продажи свежих тортов и десертов с небольшим сроком хранения снизились по сравнению с прошлым годом. Изменения в поведении покупателей связаны не только с желанием сэкономить. Сладкоежки чаще выбирают десерты с натуральным составом, свежими ягодами и фруктами.

Во втором полугодии эксперты ожидают рост спроса на лакомства с пониженным содержанием сахара, сахарозаменителями и низкой калорийностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач-диетолог Римма Мойсенко назвала главные риски арбузной диеты. По ее словам, такая монодиета не помогает безопасно похудеть и может навредить людям с заболеваниями почек, преддиабетом, диабетом и ожирением. Избыток глюкозы и фруктозы не дает детокс-эффекта, а быстрая потеря веса происходит за счет жидкости и содержимого кишечника, а не жира. Особую опасность арбуз представляет для почек, особенно если ягода содержит токсичные вещества.

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