Материнский капитал могут разрешить направлять на ремонт жилья

Фото, видео: © РИА Новости/Нина Зотина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Законопроект появился в электронной базе парламента.

В использовании материнского капитала может появиться дополнительная опция. Денежную выплату хотят разрешить тратить на ремонт жилья. Соответствующий законопроект появился в электронной базе парламента.

Одно из условий — привлекать к ремонту можно будет только специализированные организации, которые официально заключают договоры и отвечают за качество. По мнению инициаторов, это позволит тысячам российских семей улучшить условия жизни в тех случаях, когда покупать новое жилье не нужно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что материнский капитал на первого ребенка в 2027 году может составить около 767 тысяч рублей, на второго — порядка 1 миллиона 13 тысяч рублей (если выплата на первого не оформлялась). Об этом заявил депутат Алексей Говырин, ориентируясь на прогнозируемую инфляцию около 5,2%. Окончательные суммы утвердит правительство после подведения итогов по росту цен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.