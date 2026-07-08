Песков: Россия добьется своих целей без использования ядерного оружия

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал агрессивную риторику НАТО.

Агрессивную риторику со стороны НАТО прокомментировали в Москве. Дмитрий Песков дал большое интервью крупному швейцарскому изданию. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что сейчас в среде европейских политиков существует много безумных идей, связанных с милитаризацией. И приближая свои военные объекты к нашим границам, они рискуют подорвать глобальную безопасность.

«Мы будем обеспечивать нашу безопасность. Но мы никогда не начнем третью мировую. Вспомните историю — Россия никогда не начинала войны. Но когда их начинают против нас, мы ответим и дойдем до конца», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков также заявил, что российская армия добьется целей спецоперации на Украине без использования ядерного оружия. А в ответ на удары по нашим приграничным регионам военные будут расширять буферную зону безопасности.

Как сообщал 5-tv.ru, саммит НАТО проходит в Турции 7–8 июля. Главная программа запланирована на среду. Ранее официальный представитель Кремля рассказал, что до Москвы доходило много заявлений в рамках подготовки к этому мероприятию, которые касались непосредственно РФ. По его словам, в Кремле будут отслеживать поступающую информацию.

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