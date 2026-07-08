Фото, видео: www.globallookpress.com/Patrick Pleul; 5-tv.ru

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Страны ЕС расширяют поддержку Украины, но не все в Европе с этим согласны.

Сразу девять государств Евросоюза призвали Брюссель максимально быстро закупить американские ракеты для систем ПВО и передать их Украине. Все в рамках военного кредита Киеву почти на 90 миллиардов евро. Вместе с тем несколько стран выделяют новые пакеты помощи режиму Зеленского. Норвегия направляет более 250 миллионов евро на ракеты для Patriot. Испания закупит через программу НАТО дополнительную партию американского вооружения еще на 50 миллионов. Но подобные решения встречают и резкую критику, в том числе в самой Европе.

«Здесь должна прозвучать правда. Украина ведет себя как фашистское государство. Они прославляют бандеровцев, которые массово убивали людей в Польше и Словакии. Зеленский напрямую угрожал бывшему премьер-министру Венгрии. Украина совершила террористическую атаку на „Северный поток“. Меньшинства на Украине притесняют, а Зеленский правит без выборов», — подчеркнул депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

Депутат от Словакии подчеркнул, что Украина остается одной из самых коррумпированных стран Европы. А деньги, которые Брюссель и так с трудом собирает для боевиков ВСУ, уходят в карманы чиновников из окружения Зеленского.

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