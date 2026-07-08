Десятки взрывов: российская армия нанесла удары по объектам ВСУ в Киеве

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

ВС РФ атаковали стратегическую инфраструктуру на Украине.

Десятки взрывов раздались этой ночью в Киеве. Российская армия наносит комбинированный удар ракетами и дронами по военным объектам и стратегической инфраструктуре.

По предварительным данным, атакованы склады с вооружением и топливно-энергетический комплекс. Появляется и все больше доказательств эффективности ударов, которые наша армия наносила ранее. Точными попаданиями уничтожена база ВСУ на таможенном посту в Харькове. Почти ничего не осталось от завода в Запорожье, который выполнял оборонные заказы.

Накануне армия России атаковала важные логистические базы ВСУ. В Днепропетровской области был уничтожен транспортный терминал, который использовали боевики. Также был разрушен ремонтный цех, где восстанавливали военную технику. Авиабомбы обрушились на критически важные объекты в Запорожье.

Тем временем на константиновском направлении в зоне специальной военной операции российские бойцы ликвидировали целое гнездо операторов беспилотников. Украинские боевики пытались создать на участке настоящий дроновый заслон, но безуспешно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.