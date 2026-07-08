США атаковали более 80 целей в Иране

Фото: www.globallookpress.com/Chen Junqing

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Американские силы завершили новую волну ударов по территории исламской республики.

Американские военные завершили очередной раунд ударов по Ирану. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

Отмечается, что целью атаки было лишить Тегеран возможности нападать на торговые суда в Ормузском проливе.

«Силы Центрального командования завершили новый раунд ударов по Ирану, поразив более 80 целей высокоточными боеприпасами в качестве немедленного ответа на действия Ирана», — говорится в заявлении CENTCOM.

Как уточняется, нанесены удары по иранским системам ПВО, береговым радиолокационным станциям, противокорабельным ракетным комплексам, более чем 60 малым катерам Корпуса стражей исламской революции и другим объектам.

В CENTCOM утверждают, что Иран ранее атаковал три танкера в Ормузском проливе, которые шли под флагами Маршалловых Островов, Саудовской Аравиии и Либерии.

О начале новых ударов по территории исламской республики США объявили в ночь на 8 июля. По данным иранской государственной телерадиокомпании IRIB, взрывы были слышны в том числе в городе Сирик на юге страны и на острове Кешм.

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