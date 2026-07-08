Нервы на пределе: определились все пары четвертьфинала ЧМ-2026 по футболу

За выход в полуфинал ЧМ-2026 по футболу поборются восемь сильнейших сборных

Фото: Reuters/Albert Gea

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Финал состоится 19 июля в американском Ист-Ратерфорде.

Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Матчи пройдут в период с 9 по 12 июля в США.

За выход в полуфинал поборются: Франция — Марокко (9 июля, Бостон); Испания — Бельгия (10 июля, Лос-Анджелес); Норвегия — Англия (11 июля, Майами); Аргентина — Швейцария (11 июля, Канзас-Сити).

Заключительные матчи 1/8 финала прошли в ночь с 7 на 8 июля: Аргентина обыграла Египет со счетом 3:2, а Швейцария обошла Колумбию в серии пенальти (0:0, 4:3).

Нынешний турнир впервые в истории проходит с участием 48 национальных сборных на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, в 16 километрах к западу от Нью-Йорка.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп лично убедил президента ФИФА Джанни Инфантино отменить дисквалификацию американского форварда Фоларина Бэлогана. Это стало беспрецедентным политическим вмешательством в ход ЧМ-2026.

В матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины нападающий сборной США наступил шипами на голеностоп защитника Тарика Мухаремовича, за что получил красную карточку и дисквалификацию. После звонка из Белого дома дисциплинарный комитет ФИФА приостановил исполнение санкции по статье 27 Дисциплинарного кодекса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.