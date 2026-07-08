Анна Бузова откровенно рассказала о жизни в тени знаменитой сестры

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Девушка призналась, как болезненно переживала постоянные сравнения и попытки доказать самостоятельность.

Анна Бузова впервые откровенно рассказала, как жила на фоне успехов старшей сестры — телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Девушка постоянно сталкивалась с обесцениванием со стороны окружающих. Об этом сообщает 7Дней.ru.

«Мне каждый второй говорил: «Да ты никто, тебя и звать никак, ты здесь только благодаря Оле», — призналась Анна.

По словам девушки, такие фразы были особенно тяжелыми в период, когда она пыталась найти собственный путь и доказать, что способна добиться результата без чужой поддержки.

Бузова-младшая отметила, что долго отказывалась от помощи знаменитой сестры и три года развивала бизнес, не используя этот доступный «рекламный ресурс».

Как бы там ни было, в личной жизни Анна Бузова явно преуспела больше своей знаменитой сестры — она беременна, а недавно вышла замуж. Об этом сообщал 5-tv.ru. Мужем девушки стал бизнесмен Константин Штрыкин.

Супруги решили отказаться от традиционного торжества в пользу скромной росписи в МФЦ, которую Анна назвала «волшебной», добавив, что день завершился прогулкой и поеданием мороженого.

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