Чтобы не отравиться: диетолог рассказала, как выбрать ранний арбуз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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На какие признаки стоит обратить внимание, чтобы не ошибиться с покупкой летней ягоды.

Ранние арбузы можно смело включать в рацион, однако при их выборе важно внимательно оценить внешний вид и условия хранения. Об этом диетолог-нутрициолог Софья Кованова рассказала в комментарии aif.ru.

По словам эксперта, слишком привлекательные на вид плоды с сухим хвостиком могут свидетельствовать о нарушении правил выращивания или хранения.

Кованова также отметила, что качественный арбуз должен иметь плотную кожуру без повреждений. Покупателям следует отказаться от плодов с надрезами и вмятинами, а также обратить внимание на окраску: желтые пятна на боку считаются допустимыми, тогда как серые или бурые могут указывать на проблемы.

Кроме того, специалист посоветовала не приобретать арбузы с резким кисловатым запахом или те, что долго находились под прямыми солнечными лучами и стали горячими на ощупь. Если после разрезания мякоть быстро темнеет или пенится, такой продукт употреблять в пищу не рекомендуется.

Эксперт подчеркнула, что соблюдение простых правил поможет снизить риск покупки некачественного продукта. По ее словам, оценивать необходимо не только внешний вид ягоды, но и условия, в которых она продавалась. Именно комплексный подход позволяет выбрать безопасный арбуз и избежать неприятных последствий для здоровья.

Ранее диетолог Римма Мойсенко назвала главные риски арбузной диеты. По словам специалиста, идея питаться только арбузом ради «детокса» или быстрого снижения веса ошибочна.

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