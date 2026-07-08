«Это наказание»: в США заявили, что продолжат атаковать Иран

В США заявили, что удары по Ирану «продлятся некоторое время»

Фото: www.globallookpress.com/Us Navy/U.S. Navy

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Удары американский военных не будут пропорциональной ответной мерой.

Новая атака США на объекты в Иране будет «несоразмерна» ударам со стороны исламской республики по коммерческим судам в Ормузском проливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Это наказание, это еще не скоро закончится», — сказал он, комментируя новый виток эскалации.

Центральное командование США объявило в ночь на 8 июля о начале новых ударов, предупредив, что они будут «мощными» и заявив, что это ответ на нападение Ирана на три коммерческих судна, проходивших через Ормузский пролив.

Как сообщило агентство Reuters, удары Вооруженных сил США были направлены на иранские системы ПВО, системы берегового наблюдения, склады ракет и площадки запуска беспилотников.

По данным телерадиокомпании IRIB, взрывы были слышны, в частности, в городе Сирик и на острове Кешм.

В понедельник, 6 июля, иранский Корпус стражей исламской революции выпустил как минимум две ракеты по торговым судам у входа в Ормузский пролив, сообщала американская сторона. Один из ударов пришелся на левый борт катарского танкера.

В МИД Саудовской Аравии 7 июля заявили об иранской атаке на принадлежащий королевству танкер при пересечении им Ормузского пролива.

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