Фото: ИЗВЕСТИЯ/Максим Блинов

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Синоптик объяснила, к чему готовиться дачникам.

В Московском регионе ожидаются так называемые «огуречные ночи»: минимальная температура воздуха будет держаться выше плюс 15 градусов, а облачность поможет сохранить тепло. Об этом aif.ru рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, именно такие погодные условия благоприятны для роста овощных культур.

«Минимальная температура воздуха в столичном регионе будет превышать отметку в 15 градусов, ночи будут в большей степени облачные. Температура как раз та, при которой в ночное время растут огурцы. Поэтому мы говорим, что впереди огуречные ночи, с той точки зрения, что теплые ночи», — сказала Позднякова.

Синоптик уточнила, что выражение «огуречные дожди», в свою очередь, является метафорой. На этой неделе температура воздуха в столичном регионе будет около климатической нормы или немного выше нее, поэтому к середине июля жители Москвы и области смогут рассчитывать на урожай огурцов, кабачков и патиссонов.

Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз магнитных бурь на 8 июля. Похоже, после серии мощных всплесков в начале месяца светило действительно взяло передышку. Впрочем, не все так однозначно.