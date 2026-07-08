Колокольцев: эффективность миротворческих операций ООН и доверие к ним снижается

Фото: © РИА Новости/Сергей Фадеичев

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Министр внутренних дел России провел встречу с заместителем генсека организации Жан-Пьером Лакруа.

Эффективность миротворческих операций ООН снижается. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на встрече с заместителем генерального секретаря организации по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа. Главу МВД процитировала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Миротворческие операции ООН — важнейший инструмент международной безопасности, отметил Колокольцев, однако доверие к ним снижается, когда игнорируются приоритеты принимающих стран.

«Нас настораживает некоторое снижение доверия к миротворческим операциям», — заключил министр.

Колокольцев также отметил, что необходимо более внимательно оценивать и проверять информацию, на основе которой руководство таких миссий ООН принимает решения.

Как ранее писал 5-tv.ru, Владимир Колокольцев выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. В частности министр внутренних дел России отметил, что США нужно прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы. По его словам, американская политика направлена на давление на неугодное правительство, но наносит ущерб, прежде всего, простым людям.

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