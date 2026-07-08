«Отпугнет тиранов и садистов»: Погребняк о законе против домашнего насилия

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Блогер подчеркнула, что главная задача всех женщин — вырастить здоровое, особенно психологически, поколение. В этом инициатива могла бы помочь.

Нормальный и порядочный мужчина никогда не поднимет руку на женщину. А если новый закон о борьбе с домашним насилии отпугнет тиранов и садистов, то это только к лучшему. Таким мнением поделилась с корреспондентом 5-tv.ru блогер и многодетная мама Мария Погребняк на закрытой летней вечеринке VOICE Influencer Awards 2026.

«Если этот закон отпугнет тиранов, садистов, то слава богу! Потому что в семьях дети не должны испытывать страх, женщины не должны бояться… А если эти садисты увидят, что закон вошел в силу и они испугались, — слава богу!» — заявила Погребняк.

Блогер подчеркнула, что главная задача всех женщин — вырастить здоровое, особенно психологически, поколение. Кроме того, каждый отец является авторитетом для своего сына, который полностью копирует его манеры, голос, увлечения и жизненную позицию.

«Если он видит, что отец избивает мать, грубит или оскорбляет, мама ничего не может сделать, и она на это соглашается, следовательно, он по такому примеру будет строить потом свою семью», — добавила блогер.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, бизнес-психолог и блогер Чермен Дзотти заявил, что жертвы сексуализированного и домашнего насилия якобы сами выбирают этот опыт на подсознательном уровне. После этого пользователи соцсетей начали требовать проверки его профессиональной квалификации, а сам Дзотти удалил часть публикаций о женщинах.

Спустя недолгое время бизнес-психолог публично извинился за свое резонансное заявление о сексуализированном насилии. Он подчеркнул, что не пытался оправдать насилие, а лишь рассуждал о так называемой психологической модели треугольника Карпмана, которая описывает роли жертвы, спасателя и преследователя.

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