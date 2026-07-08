Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Праздник выпускников увидели более 48 миллионов человек.

«Алые паруса» в этом году установили рекорд. Легендарный праздник выпускников увидели более 48 миллионов человек.

Впервые в истории Пятый канал обеспечил синхронный перевод на три иностранных языка — английский, китайский и вьетнамский. Это сделало водно-пиротехническое шоу в Санкт-Петербурге по-настоящему глобальным культурным событием. Его увидели зрители по всему миру. Трансляцию праздника вели на ресурсах наших международных партнеров с многомиллионным совокупным охватом.

Отдельного внимания заслуживает успех в социальной сети «Одноклассники», где установлен исторический рекорд просмотров. За легендарным выпускным в «Одноклассниках» наблюдали почти 14 миллионов человек. Площадка стала одной из ключевых точек притяжения цифровой аудитории праздника: пользователи не только активно смотрели эфир, но и делились трансляцией, ставили реакции.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. И с тех пор стал одним из самых масштабных и ожидаемых событий в России и мире.

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