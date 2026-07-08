Туристы пожаловались на завышенные цены в «Петергофе»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Артем Пряхин; 5-tv.ru

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Еда в музее-заповеднике обходится дороже, чем входные билеты.

Скандальная ситуация сложилась вокруг музея-заповедника «Петергоф». Там, конечно, дворец и красивейшие в мире фонтаны, но именно этот парк оказался самым дорогим в стране для посетителей. Обычный хот-дог — 1000 рублей, мороженое — 1500. Получается, что прогулка на двоих обойдется примерно в десять тысяч. Откуда появились такие цены, выяснил корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Исторические фонтаны «Петергофа», трехвековой дворец, позолоченный Самсон на гранитном пьедестале — ради этого едут в Россию и в Петербург. Услада для глаз, пища для ума — бесценна, а вот с ценой на легкий перекус в парке Петергофа явно что-то не так.

На видео — один из многих парковых лотков с мороженым. Причем цена на этикетке — 250 рублей — это не за все мороженое, а за один шарик. Плюс вафельный стаканчик и добавки, вот и получается… два шарика шоколадного мороженого, посыпанные драже, получились — на 611 рублей.

Гид Татьяна Василькова водит экскурсии по паркам «Петергофа» уже десять лет. Говорит, ценник всегда был выше среднего, а голодному туристу, который обомлел от местных красот, сколько ни насчитай — заплатит.

«Последние годы — допустим, семья покупает хот-доги или хот-доги и мороженое — у них получаются чек, почти как в мишленовском ресторане», — отмечает гид Татьяна Василькова.

Явно не ресторанное блюдо — хот-дог. Приценимся к нему: булка, простенькая сосиска, лук, соус. 700 с лишним рублей. Но зато с видом на Самсона, разрывающего пасть льву.

Сытые по горло таким отношением к себе гости парка изливают душу в комментариях. Здесь нет ни одной торговой точки с рейтингом выше единицы.

«Кто придумал ценник в 1700 за два мороженых?»

«При оплате получили чек на 3 650 рублей, хотя на информационных щитах были совсем иные суммы», — пишут туристы.

«Несколько минут пешком после выхода из парка — точно такой же хот-дог, здесь он, правда, вот в таком тонком лаваше, вместо булки, для кого-то это будет плюсом. Горячий, приятно пахнет. Главное, цена — 300 рублей, вместо 700», — отмечает корреспондент.

Как по волшебству ценник в парке разбухает в разы. Такое себе не могут позволить даже в центре Петербурга. Даже на Дворцовой.

«Вот он — самый дорогой хот-дог, который мы смогли найти в центре Петербурга на Дворцовой площади, вот здесь, у Адмиралтейства. Обошелся он нам в 400 рублей. Сосиска, булочка, лук, ничего нового», — говорит корреспондент.

А если подсчитать, во сколько обойдется посещение одного из самых популярных российских парков, в Петергофе, дурно станет. Вход — 1100, мороженое — 600, хот-дог — 700, вода — 200, вход во дворец (а в билет он не входит) — еще 1000. А если на «Метеоре» добраться, то еще плюс 2000, в среднем. А всего — 5500 на одного человека.

Что общего между парком и аэропортом? Чтобы найти ответы на наши вопросы о ценообразовании, руководство государственного музея-заповедника «Петергоф» попросило время.

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