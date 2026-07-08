Саммит НАТО в Анкаре станет самым коротким за 20 лет

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Kappeler; 5-tv.ru

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«Главное политическое событие года» обернулось кошмаром для горожан. А участники не могут даже разобраться, кто за кем будет выступать.

Стартовавший саммит НАТО станет самым коротким за последние 20 лет, несмотря на то, что анонсировали его как главное политическое событие года. В среду, 8 июля, участников ждет единственная пленарная сессия. Полное ощущение, что особо им говорить не о чем. Обозреватель «Известий» Виктор Синеок — с подробностями.

Саммит НАТО в Анкаре должен был стать событием, а стал кошмаром для горожан.

«Никто, никто не сообщает, когда откроют проезд. Безобразие!», — жалуется один из местных жителей на пробки в городе.

Главные мероприятия саммита проходят в нескольких километрах отсюда. Но полиция с тяжелой техникой перекрыла все подъезды к этому месту. Жители Анкары с сожалением разворачиваются и едут обратно.

Американского лидера встречали на военном аэродроме. Его недавно модернизировали — аэродром, не Трампа. С тем все по-прежнему — натура увлеченная, Эрдогану даже пришлось брать коллегу под локоток и вести, куда следует. Лично поприветствовал в аэропорту — это хорошо, это уважение. Трамп уже спустя несколько минут восхищался этой встречей.

«Было очень приятно увидеть такой прекрасный аэропорт и узнать, что одно из зданий названо в мою честь. Я был очень разочарован НАТО, и, честно говоря, если бы саммит не проходил в Турции, где ждал мой друг и очень сильный лидер, возможно, я бы не приехал», — заявил Трамп.

А еще пообещал в очередной раз помирить Россию с Украиной. Дальше, по привычной схеме, президент США расскажет, что им дальше делать.

Пожалуй, одно из самых охраняемых мест во всей Анкаре — отель «Мэриотт», где живет Дональд Трамп. Перекрыт не просто квартал, где находится здание, а сразу несколько кварталов, дежурят полицейские машины, стоят металлические заборы, и войти можно только через несколько пунктов досмотра, со специальным пропуском.

Бронированные стекла, охрана, полиция плюс американские военные. Тут даже улицы, по которым передвигаются лидеры, закрыты для остальных.

«Сейчас почти невозможно по городу ездить, почти все центральные и прилегающие к ним улицы перекрыты», — отметил один из полицейских.

Для Турции это большое событие, в столице страны даже по этому поводу асфальт заменили. Повесили плакаты, приклеили символику, даже указатели, где туалет, — с логотипом альянса.

Именно здесь НАТО должно и решить свои главные противоречия: увеличивать расходы на альянс, например, хотят далеко не все. Только Германия бежит впереди.

«Анкара может стать поворотным моментом в украинском конфликте», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц перед вылетом в Анкару.

Но Словакия и Венгрия — против. И глава альянса запугивает.

«Мы знаем, что Россия сотрудничает с КНДР, Китаем и Ираном, и мы не можем быть наивными. Кому я могу предоставить слово? Есть ли какой-то политический порядок?» — задался вопросом генсек НАТО Марк Рютте.

Не могут даже разобраться, кто за кем будет выступать, а ведь еще недавно кричали о войне с Россией и ее стратегическом поражении. Такое впечатление, что НАТО утрачивает инициативу. Хотя сюда же прилетел Зеленский.

Традиционное «Дай!» не прозвучало, но в НАТО начал проситься с порога. В качестве мощной оборонной инициативы подписал соглашение о производстве дронов с мощным государством Эстонией.

Прав был Трамп — на такой саммит хоть и не прилетай. Может, поэтому и Мелания не в Анкаре?

На ужин президент США пошел один. А вот Макрон — с супругой. Старался быть галантным, попытался поцеловать руку жены Эрдогана — та не позволила.

В итоге мимо воинов в одеждах разных эпох прошли все приглашенные. Лидеры приступили к приему пищи, как и многочисленные полицейские, что обеспечивали безопасность в городе. Меню, правда, у них поскромнее.

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