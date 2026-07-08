Фото, видео: www.globallookpress.com/Wolf von Dewitz; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Европейские спонсоры Киева хотят добиться своих целей с помощью украинцев.

Для украинских атак сейчас очень важное время — в Анкаре собирают саммит НАТО. Там сидят главные спонсоры Киева, и у многих вполне конкретные цели, которых они хотят добиться с помощью украинцев.

«Германия в первых рядах выступает. Германия ностальгирует по тем временам, когда она собирала всю Европу под нацистскими знаменами. Сейчас нашли знаменосца — Зеленский. Не исключаю, что у него это знамя кто-то хочет отнять и напрямую начать воевать с Россией. А пока они заявляют, что с нами не воюют. Но это от лукавого», — заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

То есть уже не просто НАТО, а вся Европа превращается в единый военный блок. И прекрасно понятно для чего.

«Они отправляют оружие, снабжают киевский режим боеприпасами, своими военными советниками. Они используют искусственный интеллект, чтобы содействовать военной деятельности киевского режима. Если это не прямое участие, то что это? Когда с одной стороны Россия, а с другой стороны киевский режим плюс ряд европейских стран и Соединеные Штаты, которые поставляют Украине миллионы тонн оружия — что это такое? Это уже не операция, это война. Это полномасштабная война», — отметил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Главная программа саммита НАТО в Турции запланирована на 8 июля. Протесты против его проведения прошли накануне в ряде городов страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.