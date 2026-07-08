США наносят удары по Ирану

Фото: www.globallookpress.com/Us Navy/U.S. Navy

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Американские военные назвали новую атаку ответом на нападение на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

Утверждается, что новая атака — ответ на якобы нападение исламской республики на коммерческие суда в Ормузском проливе.

«Силы Центрального командования ВС США начали серию мощных ударов по Ирану. <…> Удары США являются ответом на нападение Ирана на три коммерческих судна, проходивших через Ормузский пролив. Проявленная Ираном агрессия была неоправданной, опасной и явным нарушением режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Государственная телерадиокомпания исламской республики IRIB передает, что взрывы были слышны в городе Сирик в Иране и на острове Кешм в Ормузском проливе.

Во вторник, 7 июля, МИД Саудовской Аравии сообщил об иранской атаке на принадлежащий королевству танкер при пересечении им Ормузского пролива. После этого США отозвали ранее выданную лицензию на операции с иранской нефтью и дали указание завершить все ранее заключенные сделки до 17 июля.

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