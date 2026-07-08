Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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По словам актрисы, обсуждать внешность другого человека могут только несчастливые люди.

Актриса Анна Хилькевич заступилась за своего PR-менеджера Викторию Танес, которая столкнулась с травлей в сети из-за лишнего веса. Эмоциональное послание звезда «Универа» опубликовала в личном блоге.

Знаменитость «проехалась» по комментариям хейтеров, адресованные девушке, которая с 14 лет борется с лишним весом, а после рождения двоих детей набрала около 20 килограммов.

По словам Хилькевич, никто не может осуждать другого человека за внешность, ведь каждый сам решает, как ему жить.

«Люди, блин, вы нормальные вообще? Какая вам разница, как выглядит человек? Это его жизнь. Какое вы имеете право судить, как выглядит другой человек, сравнить его с другим человеком, которого вы тоже не знаете? Это ненормально. Занимайтесь своей жизнью!» — заявила Хилькевич.

Актриса отметила, что сотрудничает с Танес уже несколько лет, и прекрасно знает, какой она ответственный человек, большой профессионал своего дела и просто прекрасная жена и мама.

Хилькевич напомнила, что, как правило, те, кто оставляет едкие комментарии в адрес внешности другого, сами выглядят не лучшим образом и на самом деле просто несчастливы.

«Счастливый человек не будет позволять себе вот такое вот. Очень хочется призвать: пожалуйста, давайте будем добрее, тогда жизнь вокруг нас заиграет совсем новыми красками», — резюмировала актриса.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в интернете неизвестный пользователь сравнил фигуру Виктории Танес с фигурой Хилькевич и назвал девушку «толстушкой». После этого в адрес PR-менеджера начали поступать и другие оскорбления с акцентом на ее внешность.

Девушка поделилась, что прекрасно знает о своих изменениях после родов и болезненно воспринимает комментарии, которые бьют по ее главным комплексам.

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