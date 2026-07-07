ФИФА обсудит новые рекомендации МОК по отмене санкций в отношении россиян
ФИФА обсудит рекомендации МОК по отмене санкций против российских спортсменов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
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Решение последовало после того, как Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России, призвав международные федерации снять ограничения с российских атлетов.
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена изучить решение Международного олимпийского комитета (МОК) по отмене рекомендаций по ограничениям в отношении российских спортсменов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление ФИФА.
«ФИФА проанализирует решение, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги в координации с заинтересованными сторонами», — приводит канал заявление федерации.
Во вторник, 7 июля, МОК восстановил статус Олимпийского комитета России и призвал международные федерации снять ограничения с российских атлетов. Однако почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков уточнил, что это решение не повлияет напрямую на футбол: санкции в отношении сборных и клубов находятся в компетенции ФИФА и УЕФА, которые отстранили россиян еще в феврале 2022 года.
Тем не менее, ранее в июне ФИФА уже допустила юношескую сборную России (до 15 лет) к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в октябре в Азербайджане. Президент организации Джанни Инфантино заявил о необходимости отделить спорт от политики, назвав этот допуск первым шагом к возвращению российского футбола на международную арену.
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