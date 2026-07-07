Двух мертвых несовершеннолетних девушек нашли возле жилого дома в Рязани

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Тела двух несовершеннолетних девушек нашли возле жилого дома в Московском районе Рязани. Об этом 5-tv.ru сообщили Следственном комитете (СК).

Возбуждено уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса (УК) РФ о доведении до самоубийства.

На месте работают представители экстренных служб, обстоятельства смерти несевершеннолетних уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как распознать депрессию у себя и близких. Ее развитие провоцируют биологические (генетика, дисбаланс нейромедиаторов, гормональные сбои, болезни), психологические (травмы, негативное мышление, низкая самооценка) и социальные (стресс, потеря близких, финансовые трудности, одиночество) факторы.

Болезнь развивается постепенно, проходя несколько стадий. На преддепрессивной появляются легкая усталость, снижение интереса к занятиям и желание побыть в одиночестве — эти признаки часто списывают на стресс или усталость.

Подробно о депрессии, ее симптомах и лечении эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал психиатр Антон Бек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.